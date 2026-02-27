Foto's: De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld
Bekijk hier de beste foto's van de vrijdag van de MotoGP Grand Prix van Thailand 2026 op het Chang International Circuit.
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Bezzecchi blijft nuchter na ronderecord: "Marc Márquez is de favoriet"
Mekies: "Rol Max Verstappen bij Red Bull gaat veel verder dan alleen rijden"
McLaren en Chip Ganassi Racing schikken in rechtszaak rond Palou
Scorito GP-spelers opgelet: Norris is interessanter dan Verstappen (en meer tips)
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties