Galerij
MotoGP GP van Thailand

Foto's: De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Bekijk hier de beste foto's van de vrijdag van de MotoGP Grand Prix van Thailand 2026 op het Chang International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing, Diogo Moreira, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Joan Mir, Honda HRC

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
De Factory HRC Castrol Honda tijdens de vrije training

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Guenther Steiner, teambaas KTM Tech3

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Trackhouse racefiets

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Aprilia racefiets

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Joan Mir, Honda HRC

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
35

