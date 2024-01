Foto's: De nieuwe MotoGP-machine van Bagnaia en Bastianini uit alle hoeken

In 2023 wist Ducati voor het tweede jaar op rij alle drie de wereldkampioenschappen in de MotoGP te winnen. Naast de vierde opeenvolgende constructeurstitel pakte Francesco Bagnaia zijn tweede rijderstitel op rij, terwijl satellietteam Pramac het kampioenschap voor teams won ten koste van de fabrieksformatie. En hoewel het Italiaanse merk in 2023 een recordaantal van zeventien Grands Prix won, heeft men niet stilgezeten en de Desmosedici verder ontwikkeld. Dat heeft geresulteerd in de GP24, die maandag tijdens de teampresentatie van Ducati in Madonna di Campiglio werd onthuld.

Dat gebeurde in aanwezigheid van Bagnaia en teamgenoot Enea Bastianini, maar ook WK Superbikes-rijders Alvaro Bautista en Nicolo Bulega waren van de partij. Bovendien presenteerde Ducati ook de nieuwe motorcross-afdeling, die onder leiding van voormalig sportief directeur Paolo Ciabatti staat. Met de vernieuwde GP24, die tevens is voorzien van een aangepaste livery, hoopt Ducati in 2024 opnieuw alle wereldtitels veilig te stellen. Volgende week komt het prototype in handen van testrijder Michele Pirro al in actie tijdens de shakedowntest in Sepang. Tussen 6 en 8 februari stappen Bagnaia en Bastianini ook op de machine tijdens de eerste wintertest op het Maleisische circuit.

In de galerij bovenaan deze pagina kun je de vernieuwde Ducati Desmosedici GP24 vanuit alle hoeken en standen bekijken.