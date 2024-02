Foto's: De nieuwe livery van Repsol Honda vanuit alle hoeken

Langzaam maar zeker wordt steeds duidelijker in welke kleuren de motoren van de diverse teams gehuld zijn tijdens het MotoGP-seizoen 2024. De reeks teampresentaties werd half januari afgetrapt door Gresini Ducati, waarna ook Ducati, VR46, Trackhouse, GasGas Tech3, Yamaha en KTM hun livery's al hebben gepresenteerd. Honda was dinsdagochtend het achtste team dat de kleurstelling voor het aankomende seizoen heeft laten zien. De Japanse fabrikant deed dat ter ere van het 30-jarig jubileum van de samenwerking met titelsponsor Repsol tijdens een evenement in Madrid.

Daar waar Repsol de afgelopen jaren groots vertegenwoordigd was op de livery van Honda, is dat uitgerekend in het jubileumjaar niet meteen het geval. Er zit daardoor minder oranje in de kleurstelling, maar wel is er nu meer ruimte voor de kleuren rood, blauw en wit. Die vertegenwoordigen de bedrijfskleuren van de Japanse fabrikant. Ook valt op dat Red Bull geen plek meer op de livery heeft. Dat is het gevolg van het vertrek van Marc Marquez, die het team na elf jaar heeft verlaten om bij Gresini aan de slag te gaan.

Het vertrek van Marquez betekent ook dat de line-up van Repsol Honda gewijzigd is voor het aanstaande seizoen. Het merk heeft Luca Marini aangetrokken om de zesvoudig MotoGP-kampioen op te volgen. Hij komt over van VR46 Ducati, het team van zijn halfbroer Valentino Rossi waar hij de afgelopen twee jaar voor uitkwam. Bij Honda wordt Marini gekoppeld aan Joan Mir, de wereldkampioen van 2020. De Spanjaard begint aan zijn tweede seizoen in dienst van de Japanners, nadat hij daarvoor jarenlang uitkwam voor Suzuki. De nieuwe motorfiets van Marini en Mir is in de fotogalerij bovenaan deze pagina uitgebreid te bekijken.