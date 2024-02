Foto's: De nieuwe KTM MotoGP-motor van Brad Binder en Jack Miller

Het MotoGP-seizoen 2023 was het beste jaar tot dusver voor KTM. Er werden weliswaar geen Grand Prix-zeges geboekt, maar wel schreef de fabrikant twee sprintraces op zijn naam en werden er negen podiumplaatsen behaald in de zondagse races. Het leidde tot een knappe tweede plaats in het kampioenschap voor constructeurs, terwijl Brad Binder met de vierde positie het beste resultaat van KTM in het rijderskampioenschap behaalde. Toch bleek tijdens de wintertest in Sepang dat het Oostenrijkse merk afgelopen winter niet stil heeft gezeten, want er waren diverse ontwikkelingen te zien.

Tijdens de onthulling van de kleuren voor het aankomende MotoGP-seizoen waren deze nieuwe onderdelen niet op de RC16 te zien, maar de nieuwe livery werd wel voorgesteld. Ten opzichte van vorig seizoen is er weinig veranderd. Het oranje van KTM is natuurlijk weer op de motorfiets vertegenwoordigd en dat geldt ook voor het donkerblauw van titelsponsor Red Bull. De motoren van Binder en teamgenoot Jack Miller zijn dus opnieuw uitgevoerd in een kleurstelling die inmiddels kenmerkend is voor de fabrikant. In de fotogalerij bovenaan deze pagina kun je de nieuwe livery voor de KTM RC16 vanuit alle hoeken en standen bekijken.