Galerij
MotoGP Officiële test Sepang

Foto's: De mooiste beelden van de tweede dag van de MotoGP-test Sepang

De MotoGP is helemaal ontwaakt uit de winterslaap met de driedaagse wintertest in Sepang. Bekijk hier de mooiste foto's van de tweede dag.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Bewerkt:
Toevoegen als voorkeursbron
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Aprilia Racing motorfiets detail

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Luca Marini, Honda HRC, Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Luca Marini, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Luca Marini, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Luca Marini, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Sepang - Dag 2
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 2
45

