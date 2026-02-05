Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
MotoGP Officiële test Sepang

Foto's: De mooiste beelden van de derde dag van de MotoGP-test Sepang

De MotoGP is helemaal ontwaakt uit de winterslaap met de driedaagse wintertest in Sepang. Bekijk hier de mooiste foto's van de derde dag.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
Marc Marquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Pramac Racing motorfiets details

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Augusto Fernandez, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Team LCR Honda swingarm details

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Luca Marini, Honda HRC na zijn valpartij

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Red Bull KTM Factory Racing motorfiets detail

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Augusto Fernandez, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Begin van de training

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Red Bull KTM Tech 3 motorfiets detail

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Sepang - Dag 3
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Sepang - Dag 3
