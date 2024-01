Foto's: De nieuwe VR46 Ducati MotoGP-livery vanuit alle hoeken

Na twee seizoenen met een overwegend donkergrijze livery te hebben gereden, stapt het MotoGP-team van Valentino Rossi in 2024 over op een geheel nieuwe kleurstelling. De voorkant van de machine is felgeel en dat geldt ook voor een deel van de fairing, terwijl de rest van de livery overwegend wit is. De verandering van koers qua kleurstelling hangt samen met de komst van de nieuwe titelsponsor Pertamina Enduro. Het product van de Indonesische oliemaatschappij Pertamina is dan ook groot vertegenwoordigd op de Ducati GP23 van VR46 met op die plek een rood vlak als achtergrond. De nieuwe livery is in de bovenstaande fotogalerij uitgebreid te bekijken.

Tijdens de teampresentatie in Riccione maakte Fabio di Giannantonio voor het eerst zijn opwachting als VR46-rijder. De Italiaan racete de afgelopen twee seizoenen voor Gresini, maar moest bij die renstal plaatsmaken voor Marc Marquez. Het leidde uiteindelijk dus tot een overstap naar VR46, waar Di Giannantonio de vervanger is van Luca Marini. Hij is op zijn beurt de opvolger van Marquez bij Honda. De tweede rijder van VR46 is, net als de afgelopen twee seizoenen, Marco Bezzecchi. Na een knappe derde plaats in het kampioenschap van 2023 is de Italiaan in zijn vertrouwde omgeving gebleven om opnieuw voor de top-drie in de titelstrijd te gaan.