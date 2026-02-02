Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

Formule 1
Formule 1
Shakedown Barcelona
Ocon waarschuwt: inhalen in F1 2026 lijkt moeilijk te worden

IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

IndyCar
IndyCar
IndyCar voegt achttiende race toe aan 2026-kalender

Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Mercedes trapt F1-seizoen 2026 officieel af met presentatie

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026
Galerij
MotoGP Honda HRC launch

Foto's: Honda HRC onthult herkenbare livery voor MotoGP 2026

Maandag heeft Honda HRC als laatste MotoGP-team de kleurstelling voor 2026 onthuld. Bekijk de RC213V hier vanuit alle hoeken!

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Toevoegen als voorkeursbron
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Joan Mir, Honda HRC, Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
2026 Honda HRC RC213V

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
Luca Marini, Honda HRC

Foto's: Honda HRC onthult als laatste team MotoGP-livery 2026
36

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Formule 1
F1 Formule 1
Shakedown Barcelona
Komatsu herbeleeft vuurcrash Grosjean: "Onmogelijk dat hij nog leefde"

Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

MotoGP
MGP MotoGP
Álex Márquez over toekomst: "Misschien is dit het moment om risico te nemen”

Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Formule 1
F1 Formule 1
Mercedes launch
Wolff haalt uit naar F1-rivalen na twijfels over legaliteit Mercedes-motor

Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin

Formule 1
F1 Formule 1
Button maakt opvallende F1-transfer van Williams naar Aston Martin
Vorig artikel Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Formule 1
Formule 1
Mercedes launch
Russell ziet Max Verstappen en Red Bull rol spelen in F1-titelstrijd 2026

Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
Honda HRC onthult als laatste MotoGP-team livery voor 2026

Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract

MotoGP
MotoGP
Bezzecchi blijft Aprilia trouw met nieuw meerjarig MotoGP-contract
Meer van
Luca Marini

Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

MotoGP
MotoGP
Niet eerder telde MotoGP-grid zoveel kampioenen als in 2026

Marini ziet Bagnaia als enige echte uitdager van Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
Marini ziet Bagnaia als enige echte uitdager van Marc Márquez

Honda tevreden over progressie: "Maar zijn in MotoGP om te winnen"

MotoGP
MotoGP
GP van Valencia
Honda tevreden over progressie: "Maar zijn in MotoGP om te winnen"
Meer van
Honda HRC

Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

MotoGP
MotoGP
Exclusief: Honda HRC trekt Fabio Quartararo aan voor 2027

Herlings volgt rivaal Gajser op en blijft in MXGP na vertrek bij KTM

MXGP
MXGP
Herlings volgt rivaal Gajser op en blijft in MXGP na vertrek bij KTM

Testdebuut 850cc-motorblok Honda valt in het water in Sepang

MotoGP
MotoGP
Testdebuut 850cc-motorblok Honda valt in het water in Sepang