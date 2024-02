Foto's: Bagnaia verpulvert baanrecord op slotdag MotoGP-test Sepang

Op de tweede dag van de MotoGP-test in Sepang doken al vijf rijders onder het officiële baanrecord van Francesco Bagnaia, die deze tijd noteerde tijdens de kwalificatie voor de GP van Maleisië van afgelopen november. De verwachting was dat het tempo op de derde en afsluitende testdag verder opgevoerd zou worden en dat die verwachting kwam uit. Ditmaal waren tien rijders sneller dan het ronderecord en vier van hen doken zelfs als eersten ooit onder de 1 minuut en 57 seconden. Van dat gezelschap was Bagnaia met 1.56.682 de snelste. Hij voerde met die tijd een kwartet Ducati-rijders aan met Jorge Martin, Enea Bastianini en Alex Marquez op de posities twee tot en met vier.

Met Marc Marquez en Fabio di Giannantonio op plaatsen zes en zeven bestond de top-zeven uit zes Ducati-rijders, met Aprilia-man Aleix Espargaro als vreemde eend in de bijt op de vijfde stek. Verder viel op dat Joan Mir op de tiende positie de beste Honda-rijder was. Hij was een fractie sneller dan Fabio Quartararo, die met zijn Yamaha voor de tweede dag op rij buiten de top-tien eindigde en dus zag dat er nog wel wat werk te verzetten is richting de seizoensstart. De actie op de baan leverde weer veel mooie beelden op, die in de galerij bovenaan deze pagina te zien zijn.

Die seizoensstart vindt in het weekend van 10 maart plaats op Losail International Circuit in Qatar. Aldaar worden op 19 en 20 februari ook de laatste twee collectieve testdagen afgewerkt.