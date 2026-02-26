Overslaan naar hoofdinhoud

Galerij
MotoGP GP van Thailand

Foto's: De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Bekijk hier de beste foto's van de donderdag van de MotoGP Grand Prix van Thailand 2026 op het Chang International Circuit.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
MotoGP-coureurs poseren voor een groepsfoto

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Luca Marini, Honda HRC, Franco Morbidelli, VR46 Racing Team, Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3, Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Joan Mir, Honda HRC

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Luca Marini, Honda HRC

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing, Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Luca Marini, Honda HRC

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
MotoGP-coureurs poseren voor een groepsfoto

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De donderdag van de MotoGP GP van Thailand in foto's
30

