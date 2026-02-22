Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram
De MotoGP werkte zondag op het Chang International Circuit in Thailand de laatste collectieve test af. Bekijk hier de mooiste foto's.
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Bagnaia hakt knoop door over MotoGP-toekomst: "Ik heb besloten"
Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram
Wat zei Red Bull drie jaar geleden precies en had dit F1-reglement anders gekund?
Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties