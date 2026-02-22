Overslaan naar hoofdinhoud

MotoGP Officiële test Buriram

Foto's: De mooiste beelden van de laatste MotoGP-testdag in Buriram

De MotoGP werkte zondag op het Chang International Circuit in Thailand de laatste collectieve test af. Bekijk hier de mooiste foto's.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 2 in foto's
46

