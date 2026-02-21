Overslaan naar hoofdinhoud

MotoGP Officiële test Buriram

Foto's: De mooiste beelden van de eerste MotoGP-testdag in Buriram

De MotoGP test deze dagen collectief op het Chang International Circuit in Thailand. Bekijk hier de mooiste foto's van de eerste dag.

Mike Mulder
Gepubliceerd:
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Quatararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Trackhouse racefiets

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Franco Morbidelli, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Ducati Team-motorfiets

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Gresini Racing-motorfiets

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Luca Marini, Honda HRC

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Team LCR Honda Motor

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Joan Mir, Honda HRC

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Aprilia racefiets

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
VR46 Racing Team-motorfiets

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Raul Fernandez, Trackhouse Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Michele Pirro, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Alex Marquez, Gresini Racing

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

MotoGP-test Buriram - Dag 1 in foto's
60

