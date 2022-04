Van de fabrieksrijders in de MotoGP hebben Marc Marquez en Brad Binder een doorlopend contract aan het eind van dit seizoen, Francesco Bagnaia tekende eerder dit jaar een nieuwe tweejarige deal bij Ducati. De rest van de coureurs zijn nog vrij, ook Fabio Quartararo. Bij Honda is Pol Espargaro momenteel de belangrijkste kandidaat voor het tweede zitje, al heeft Honda in haar historie vaker grote stunts uitgehaald om andere coureurs te halen en gaan er ook nu weer geruchten.

“Op dit moment heb ik nog geen gesprekken gevoerd, maar ik zag online al allerlei geruchten voorbijkomen”, reageert Pol Espargaro op de vraag of hij al aan de gesprekken met Honda begonnen is. “Maar op dit moment ben ik blij met waar ik zit, Honda is blij met me. Ik ben op dit moment sneller dan de jongens die ze noemen om mijn plek over te nemen, dus wat dat betreft maak ik me geen zorgen. Nee hoor, dat is een grapje. Het zal de komende races wel beginnen, maar het is nog te vroeg.”

Met negen podiumfinishers, drie racewinnaars en drie winnende constructeurs in de eerste drie races, heeft zich nog niet een duidelijke rangorde afgetekend in de MotoGP. Ook is de beste machine van vorig jaar (Ducati) in de eerste races van dit seizoen nog niet de beste machine gebleken. Het is volgens Espargaro te vroeg om al aan bijtekenen te denken, maar denkt dat overstappen heel riskant kan zijn.

“Ik verwacht niet dat er veel grote veranderingen plaats zullen vinden”, legt Espargaro uit. “De MotoGP heeft nu een niveau bereikt dat het een enorm risico is om van fabrikant te wisselen, alle motoren hebben een eigen stijl en coureurs reageren daar anders op. De beide zaken moeten matchen en dat is moeilijk. Het is riskant om over te stappen naar een ander merk. Het niveau ligt zo hoog, dat een verandering van motor verkeerd kan uitpakken. Het kan zelfs het einde van je loopbaan betekenen. Het niveau ligt hoog en je moet heel goed nadenken of je van team wilt veranderen.”

Quartararo twijfelt nog

Wat betreft de veranderingen op de rijdersmarkt lijkt regerend MotoGP-wereldkampioen Quartararo de eerste coureur te zijn die aan zet is. De Fransman gaf voor het weekend in Austin aan nog geen beslissing te nemen. “Die beslissing is er nog niet en ik weet ook nog niet wanneer ik een knoop door ga hakken over mijn toekomst”, laat de Fransman desgevraagd weten. Hij toonde zich eerder dit jaar ontevreden door het gebrek aan ontwikkeling bij Yamaha, zijn manager Eric Mahé liet in gesprek met MotoGP.com weten dat hij onderzoekt wat "de beste vervolgstap" voor zijn pupil Quartararo is.

Suzuki heeft aangegeven de huidige coureurs graag binnenboord te houden, Ducati heeft nog geen gesprekken gevoerd met Jack Miller en Johann Zarco. De Italiaanse renstal heeft veel keuze als het gaat om jonge rijders die potentieel in het fabrieksteam passen. Vrijdag deed de manager van Moto2-sensatie Fermin Aldeguer een opvallende uitspraak. De pas 17-jarige coureur heeft volgens zegsman Hector Faubel “aanbiedingen van twee fabrikanten”. Het zou overigens wel gaan om een debuut in 2024, meldt MotoGP.com.