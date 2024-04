Flater MotoGP-organisatie: 100.000 minder bezoekers dan gemeld

Aanvankelijk meldde MotoGP-organisatie Dorna dat afgelopen weekend tegen de 300.000 toeschouwers naar het circuit van Jerez waren gekomen om de thuisfavorieten Marc Márquez, Jorge Martín en Pedro Acosta aan te moedigen. Met dat aantal zou de Spaanse Grand Prix het record van de Franse GP van vorig jaar overtreffen als best bezochte MotoGP-evenement aller tijden. Die race op Le Mans trok 278.805 bezoekers. Maandagavond laat kwam Dorna echter met een correctie van het aantal bezoekers op het Circuito Permanento Jerez. Dat waren er met 181.289 beduidend minder dan de eerder genoemde 300.000. Overigens is deze editie van de Spaanse GP nog steeds de drukst bezochte race in Jerez in bijna tien jaar.

De MotoGP-organisatie heeft zich in een verklaring publiekelijk verontschuldigd voor de fout. "Tijdens de Spaanse GP van 2024 publiceerde de MotoGP het nieuws dat het evenement de best bezochte Grand Prix ooit was geworden, waarmee het vorige bezoekersrecord werd overtroffen. Er heeft echter een misrekening plaatsgevonden in de bezoekersaantallen. In onze gretigheid om de sfeer van het evenement te vieren, publiceerden we vlak voor de MotoGP-race de verkeerde cijfers."

"We verontschuldigen ons voor onze fout", vervolgt Dorna. "Het correcte bezoekersaantal voor het weekend is 181.289. Dit is geen nieuw record, maar het is wel de best bezochte Grand Prix in Jerez sinds bijna tien jaar, waarmee de positieve trend van kijkcijfers en bezoekersaantallen die de sport momenteel doormaakt, wordt voortgezet. We hopen dat iedereen die aanwezig was en over de hele wereld heeft gekeken, heeft genoten van het ongelooflijke raceweekend in Andalusië." Dorna's commercieel directeur Dan Rossomondo voegde hier op X aan toe zich te verontschuldigen voor "de puinhoop die we er hiervan hebben gemaakt."

Het MotoGP-circus maakt zich ondertussen op voor de Franse Grand Prix van 10 tot en met 12 mei op het Le Mans Circuit Bugatti. Daar wordt opnieuw een uitverkocht huis verwacht.