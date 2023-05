FIM trekt straf Marc Marquez in na hoger beroep Repsol Honda

Marc Marquez botste in de openingsrace van het MotoGP-seizoen 2023 op een nogal knullige manier tegen Miguel Oliveira aan. De stewards gaven de Honda-coureur een dubbele long lap-penalty, die hij in Argentinië moest inlossen. Marquez miste deze race door een breuk in zijn hand. De FIM wijzigde vervolgens het document van de straf, wat betekende dat de Spanjaard bij de eerstvolgende race waaraan hij weer zou deelnemen de straf zou moeten inlossen. Zijn werkgever vond dit in strijd met de regels en tekende beroep aan bij de stewards, die de kwestie doorzette naar het hof van beroep van de FIM.

Half april werd bekendgemaakt dat de straf zou worden opgeschort tot in ieder geval na de race in Spanje. Mocht Marquez fit genoeg zijn geweest voor de Grand Prix in Jerez, dan had hij daar de straf niet hoeven in te lossen. Een ruime maand na het incident heeft het hof van beroep de straf nietig verklaard, omdat het van mening is dat Marquez door zijn blessure, waardoor hij drie wedstrijden moest missen, al genoeg gestraft is.

"Het hof heeft besloten besloten om de opgelegde sanctie voor Marc Marquez nietig te verklaren", zo staat te lezen in een statement. "Het hof is van mening dat de dubbele long lap-penalty die door de FIM-stewards is opgelegd tijdens de MotoGP-race van Portugal op 26 maart 2023, is ingelost doordat de coureur de race in Argentinië moest missen. Marc Marquez mag dus zonder verdere sanctie deelnemen aan de eerstvolgende race waaraan hij kan deelnemen."

Marquez was wel aanwezig op het circuit van Jerez en werd nog naar het incident en het hoger beroep van zijn team gevraagd. "Om eerlijk te zijn volg ik het allemaal niet zo", zei hij toen. "Ik kreeg die zondag in Portugal een straf en was het daar volledig mee eens, maar ik weet niet waarom ze uiteindelijk twee dagen later de zaken veranderden. Het team besloot vervolgens in beroep te gaan, maar als je geblesseerd bent dan denk je niet over dat soort dingen na. Helemaal niet als er gezegd wordt dat je er zes tot acht weken uit ligt. De ergste straf voor een coureur is een blessure en vervolgens drie wedstrijden missen. Het team zet het hoger beroep door. Normaal gesproken ga je akkoord met de straf, zet je je handtekening en is het die straf. Het moet dan niet ineens iets anders worden."

Komend weekend racet de MotoGP in Frankrijk. Het is nog niet zeker of Marquez van de partij is.