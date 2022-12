FIM-president: "Idee is dat VR46 in 2024 met Yamaha's racet"

De afgelopen jaren stonden er steevast vier Yamaha M1's op de MotoGP-grid. De laatste jaren werd het fabrieksteam van de fabrikant vergezeld door Petronas SRT, dat in 2022 een doorstart maakte als RNF Racing. Het team van Razlan Razali heeft in de loop van het afgelopen seizoen echter besloten om de banden met Yamaha te verbreken en in 2023 verder te gaan als satellietteam van Aprilia. Zodoende blijft alleen het fabrieksteam over en staan er volgend jaar nog maar twee Yamaha's aan het vertrek bij de seizoensopener in Portimao.

Het is volgens FIM-president Jorge Viegas echter goed mogelijk dat Yamaha vanaf 2024 weer over vier motorfietsen in de MotoGP beschikt. Op de jaarlijkse bijeenkomst van de FIM, waar Viegas met 99 procent steun voor vier jaar werd herkozen als president, vertelde hij dat VR46 speelt met het idee om over te stappen naar motoren van de Japanse fabrikant. "Dit vind ik geen goede situatie, maar ik denk dat dit alleen in 2023 zo is. In 2024 vertrekt het team van Valentino Rossi bij Ducati om met Yamaha te racen", vertelde Viegas bij RAI. "Dat is in ieder geval het idee, maar op dit moment is er nog niets bevestigd. In 2024 staan er zes Ducati's op de grid, maar dus ook vier Yamaha's."

Sinds VR46 aankondigde dat het in 2022 op de MotoGP-grid zou staan met Ducati-motoren, waren er al geruchten dat er op termijn een overstap naar Yamaha zou komen. De keuze voor motoren van Italiaanse makelij heeft echter meteen zijn vruchten afgeworpen. Debutant Marco Bezzecchi maakte op de 2021-motor van Ducati een uitstekende indruk en werd met P14 in het kampioenschap de beste rookie van het jaar, terwijl teamgenoot Luca Marini op de 2022-motor twee plekjes hoger eindigde in het kampioenschap. De halfbroer van Valentino Rossi racet komend seizoen op dezelfde motor, terwijl ook Bezzecchi de beschikking krijgt over de 2022-Ducati. De nieuwste versie van de Desmosedici laat VR46 dus links liggen in 2023, waar het team naar verluidt zo'n één miljoen euro mee bespaart.