FIM kondigt wegraceklasse speciaal voor vrouwen aan

In een speciale persconferentie op zaterdag tijdens de MotoGP Grand Prix van Spanje onthulden Dorna Sports en FIM het nieuwe kampioenschap. Het FIM Women's World Championship zal in 2024 over zes ronden in Europa plaatsvinden. De serie wordt een kampioenschap voor één merk, maar er is nog geen fabrikant aangewezen. Het uitgangspunt is dat het niveau van de motoren dicht bij dat van de Supersport zal liggen.

In tegenstelling tot het FIM Women's European Championship, dat op Supersport 300-niveau rijdt, wordt het wereldkampioenschap aangekondigd als de 'eindbestemming' voor vrouwelijke coureurs. De serie wordt geen talentenklasse, bedoeld om jonge coureurs hogerop te helpen.

FIM-voorzitter Jorge Viegas: "Voor de eerste keer sinds 1904 gaan we volgend jaar van start met het FIM Women's World Championship. We hebben goed nagedacht want er was veel vraag. Zoals we al doen in motorcross, enduro en trials, starten we volgend jaar met een wereldkampioenschap voor vrouwen in het wegracen. Ons doel is om zes rondes in Europa te hebben. We zijn van plan om er een single-brand competitie van te maken en we zullen proberen om vrouwen uit de hele wereld te laten racen in dit nieuwe kampioenschap."

"Het is een kampioenschap waar we willen dat de vrouwen pro zijn, zoals in de MotoGP', ging Viegas verder. "Geen promotie, geen stap naar iets anders. Het is de topklasse voor vrouwen. We willen dat de vrouwen die hier racen, professionals worden. We starten misschien in maart, april 2024."

Geen springplank

Het wegracen heeft al een vrouwelijke wereldkampioen: Ana Carrasco, die het momenteel erg zwaar heeft in de Moto3, schreef in 2018 geschiedenis door het WK Supersport 300 te winnen. Dit maakt de beslissing van de FIM om een volledig nieuw dameskampioenschap op te richten, in plaats van een springplank te vormen om de genderdiversiteit in de MotoGP en het WK Superbike te helpen verbeteren, enigszins vreemd.

In een toelichting zei Carmelo Ezpeleta, de CEO van Dorna: "Wij denken persoonlijk dat de beste manier om te racen is wanneer iedereen dezelfde voorwaarden heeft. Dat betekent dat we op dit moment proberen om de beste vrouwelijke rijders ter wereld te bereiken. Als we een competitie beginnen tussen merken, teams en mensen die geld hebben, ga je niet op zoek naar de beste vrouwelijke rijder ter wereld. We zullen een compromis moeten vinden voor enkele races. Later zullen we zien wat de beste mogelijkheden zijn om verder te gaan."

Dorna's WSBK-chef Gregorio Lavilla suggereert dat het Women's World Championship zou kunnen helpen om de talentenpool van racers te verbeteren. "Om meer vrouwen te laten slagen, zijn er misschien geen mogelijkheden geweest omdat er bepaalde eisen zijn. Kwaliteit is niet genoeg. Dus het doel hier is om die drempels weg te nemen en het percentage coureurs dat we hebben, te verhogen. Van daaruit zullen we zien waar we uitkomen."