FIM: Coureurs en teams uit Rusland en Belarus niet welkom

De raad van bestuur van de FIM veroordeelt unaniem de Russische invasie in Oekraïne. De hoge bazen laten verder weten dat bij het nemen van het besluit goed is gekeken naar het advies van het Internationaal Olympisch Comité. Het IOC riep afgelopen week op om sporters uit Rusland en Belarus uit internationale competities te weren.

Er zullen geen FIM-licenties meer afgegeven worden aan de motorsportbonden van Rusland en Belarus, zo heeft de raad van bestuur beslist. Licenties die al zijn uitgedeeld, worden geschorst. Als gevolg hiervan kunnen coureurs, teams en officials uit de twee landen niet deelnemen aan FIM-evenementen en -activiteiten. Ook zullen er geen FIM-evenementen, vergaderingen, trainingskampen en prijsuitreikingen, meer plaatsvinden in beide landen en in Oekraïne. Evenementen die daar gepland stonden, worden verplaatst naar een ander land. De beslissing is per direct van kracht.

Het bestuur van de FIM beveelt verder alle aangesloten leden en continentale federaties aan om deze maatregelen op nationaal en continentaal niveau toe te passen. "De FIM-familie leeft mee en is solidair met de slachtoffers van de Russische invasie in Oekraïne", laat Jorge Viegas (president van de FIM) weten. "We zijn zeer bezorgd over de ontwikkelingen en hopen op een snelle en vreedzame oplossing. We staan in nauw contact met onze leden in Oekraïne, de FMU."

De FIM had eerder, samen met de promotors en organisaties, besloten om geen FIM-races meer te houden in Rusland, Belarus en Oekraïne. Viegas: "De beslissing [van de raad van bestuur] sluit daar op aan en is in lijn met de aanbevelingen van het IOC, aangepast op onze sport. Ik wil het bestuur van de FIM bedanken voor het nemen van deze beslissing in het belang van de sport en vrede."

Geen gevolgen voor MotoGP/Superbikes

Het besluit van de raad van bestuur van de FIM heeft geen gevolgen voor de MotoGP, het WK Superbike en het WK Supersport, maar treft onder andere wel de ijsspeedway- en speedway-kampioenschappen.

De internationale autosportfederatie, de FIA, besloot eerder deze week geen ban in te stellen tegen coureurs uit Rusland en Belarus. Onder strikte voorwaarden zouden zij onder de vlag van de bond mogen blijven deelnemen aan internationale kampioenschappen. Desondanks werd Nikita Mazepin zaterdag aan de kant gezet door het Haas F1-team.