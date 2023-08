Festiviteiten op Red Bull Ring vallen in de smaak bij MotoGP-coureurs

De MotoGP keerde in 2016 terug op de Red Bull Ring. Sindsdien heeft het circuit een vaste plek op de kalender verworven en organiseerde de baan in coronajaren 2020 en 2021 zelfs twee Grands Prix. In die periode is de Oostenrijkse GP uitgegroeid tot een van de favorieten onder fans. Het is een van de best bezochte evenementen op de kalender. Zondag namen 93.519 toeschouwers plaats op de tribune voor de races, over het hele weekend gezien brachten 173.013 mensen een bezoek aan het circuit.

De race van de MotoGP bleek op de Red Bull Ring geen spektakelstuk, maar toch viel er voor de fans genoeg te beleven. Om de ervaring te verbeteren was er livemuziek en was er de traditionele show die de stuntvliegtuigen van Red Bull opvoeren. Dat sluit weer naadloos aan bij de pogingen van Dorna Sports om de raceweekenden in 2023 vriendelijker voor fans te maken. Zo worden er dit jaar rijdersparades gehouden op zondagochtend, is er een fanpark en zijn er handtekeningensessies. Het zorgde voor een goede sfeer op het circuit en dat viel ook regerend wereldkampioen Francesco Bagnaia op. De winnaar van de dubbel in Oostenrijk vindt dat andere promotors een voorbeeld kunnen nemen aan wat de organisatoren in Spielberg hebben neergezet.

"Je voelt het als er meer mensen naar ons kijken. Het is ongelofelijk als je de race afsluit, je goed werk hebt geleverd en vervolgens zoveel mensen op de tribunes ziet, die allemaal blij zijn en voor ons juichen", vertelde Bagnaia na de Grand Prix van Oostenrijk. "Het maakt verschil. We kunnen wel een geweldige show leveren, maar de circuits moeten wat dat betreft ook verbeteren. In Oostenrijk was het namelijk een feestje voor de mensen. De muziek stond keihard, de muziek van de dj werd over het hele circuit afgespeeld. Ik vond het prachtig om te zien, om zeven, acht uur was de muziek er nog steeds. En toen we buiten het circuit op het fanpodium stonden, was er een grote plek waar veel mensen feest vierden. Dit is geweldig en het is iets waarop alle circuits zich moeten verbeteren."

'Les voor veel andere Grands Prix'

Brad Binder, die op de Red Bull Ring zowel de sprintrace als de Grand Prix als tweede afsloot, sluit zich aan bij de bevindingen van Bagnaia. "Ik vind het altijd geweldig als de tribunes gevuld zijn en als dat in het oranje is, dan is dat nog specialer voor ons [bij KTM]", zei de Zuid-Afrikaan. "Maar ik moet zeggen dat de organisatie van deze GP ongelofelijk werk heeft verzet. Niet alleen met het hele weekend, maar er gebeurden ook nog dingen toen we op de grid stonden. Er was overal muziek, het podium was een van de vetste dat ik ooit heb gezien. Ze hebben het voor iedereen heel vet gemaakt. Petje af en ik denk dat dit voor veel andere GP's een les is."

Er zijn maar weinig MotoGP-races waar zoveel publiek op afkomt als in Oostenrijk. De Duitse GP en de TT van Assen zijn nog altijd bijzonder populair en dat geldt ook voor de Franse Grand Prix in Le Mans. Dat evenement trok dit jaar een bezoekersrecord, wat te danken is aan betaalbare weekendtickets van 98 euro. Daarmee krijgen fans toegang tot de tribunes, de camping en een parkeerplek. Bovendien is er gratis toegang voor kinderen onder de 16 jaar. Andere races blijven echter ver achter. Zo trok de Britse GP slechts een kleine 116.000 fans over de drie dagen, met een totaal van bijna 49.000 toeschouwers op zondag.