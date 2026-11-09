MotoGP GP van Qatar

Fermin Aldeguer verdedigt zich na crash met Francesco Bagnaia: “Het was geen gekke actie”

Ondanks dat Aldeguer vond dat zijn inhaalpoging niet “gek” was, ging hij desondanks naar de garage van factory Ducati om zijn excuses aan te bieden voor zijn acties

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 9 nov 2026, 18:21

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Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermin Aldeguer heeft zich verdedigd tegen kritiek op zijn botsing met Francesco Bagnaia, waardoor de fabrieksrijder van Ducati geblesseerd raakte in de sprint van de Grand Prix van Qatar.

De Gresini-rijder was met KTM-coureur Pedro Acosta in gevecht om de zesde plaats toen hij een kans zag bij het ingaan van de laatste bocht. Maar toen hij aanremde voor de krappe rechterbocht, kreeg hij zijn motor niet voldoende afgeremd en knalde hij op Bagnaia, die vlak voor het duo op de vijfde plaats reed.

Door de impact werd de Italiaan de lucht in gelanceerd. De drievoudig wereldkampioen leek zichtbaar pijn te hebben toen hij hard op het asfalt crashte en vervolgens richting de uitloopstrook gleed.

De race werd vanwege de ernst van het incident meteen met de rode vlag stilgelegd. De stewards bestraften Aldeguer met een dubbele long lap-penalty, die hij moest inlossen tijdens de ingekorte herstart over 10 ronden.

Hoewel hij op geen enkel moment ontkende dat hij verantwoordelijk was voor de botsing, hield MotoGP-tweedejaars Aldeguer vol dat zijn inhaalpoging niet zo roekeloos was als die misschien leek, ondanks de ernst van de afloop.

"Als je de crash ziet, ziet het er natuurlijk absoluut spectaculair uit, alsof het nergens op slaat. Maar uiteindelijk was het niet echt een krankzinnige actie, om het zo te zeggen”, zei Aldeguer tegen media, waaronder Motorsport.com.

“Ik probeerde een positie terug te pakken op Pedro, die slecht uit bocht 15 was gekomen; ik zag een kans om er in de laatste bocht tussen te komen, maar doordat hij daar natuurlijk slecht uit was gekomen, verdedigde hij uiteindelijk zijn positie.

"We zaten iets over de helft van de baan aan de rechterkant, en we weten dat het hier in Qatar een beetje een loterij is als je van de lijn af gaat. Daardoor kon ik de motor niet afremmen zoals ik had gewild. Ik remde ook niet zo laat; ik zou zeggen dat we juist eerder remden, wetende wat er voor ons lag.

“Maar Pecco nam de bocht natuurlijk met een veel ruimere radius, om zich voor te bereiden op de exit, en daar reed ik tegen hem aan. Ik probeerde te kijken en dat contact met het voorwiel te vermijden; het scheelde heel weinig, maar ik raakte hem wel.”

Bagnaia werd meteen voor onderzoek naar het medisch centrum gebracht, waar scans uitwezen dat hij twee botten in zijn rechtervoet had gebroken.

De Italiaan werd vanwege de blessures ongeschikt verklaard voor de Grand Prix van zondag, terwijl zijn deelname aan de laatste twee ronden van het seizoen in Portugal en Valencia onzeker blijft in afwachting van een beslissing of een operatie nodig is.

Aldeguer onthulde dat hij zijn excuses had aangeboden aan zowel Bagnaia als Ducati, dat hem rechtstreeks als fabrieksrijder in dienst heeft.

“Allereerst wil ik mijn excuses aanbieden aan Pecco en het team”, zei hij voorafgaand aan de Grand Prix. “Ik ben al terug geweest naar de pits en heb geprobeerd het incident zo duidelijk mogelijk uit te leggen."

Aldeguer suggereerde dat hij uiteenlopende reacties kreeg van Ducati toen hij naar de garage van het team ging om zijn excuses voor het incident aan te bieden.

“Nou, uiteindelijk begrijpen sommige mensen dat dit racen is en dat dit soort dingen kunnen gebeuren, terwijl anderen het persoonlijker opvatten”, zei hij.

“Maar het enige wat ik kan doen is mijn excuses aanbieden en proberen te voorkomen dat dit in toekomstige races gebeurt. Maar soms ben jij degene die het doet, en andere keren wordt het jou aangedaan.”

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- Het Motorsport.com-team

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