Fermín Aldeguer maakt MotoGP-debuut in 2025

Aldeguer was een van de sensaties in het Moto2-seizoen 2023. De Spanjaard eindigde als derde in het kampioenschap en scoorde vijf overwinningen, waaronder winst in de laatste vier races van het seizoen. VR46 was op zoek naar een vervanger voor Luca Marini en toonde interesse in Aldeguer. Ook HRC klopte aan bij het toptalent. De boeteclausule die is opgenomen in zijn contract met Moto2-team Speed Up voorkwam een MotoGP-debuut.

Medio januari reisde Aldeguer af naar Bologna voor een lunch met Ducati-topman Gigi Dall’Igna, waar een deal voor 2025 werd beklonken. Het Italiaanse merk, dat acht rijders op de huidige grid voorziet van een machine, heeft hem geplaatst bij Pramac. Dat team heeft nauwe banden met de fabriek in Borgo Panigale.

Alles wijst erop dat Jorge Martin volgend weekend begint aan zijn laatste jaar in het team van Paolo Campinoti. Hij wordt in 2025 ofwel als vervanger van Enea Bastianini gepromoveerd naar het fabrieksteam, of hij verkast naar een ander merk voor een nieuw avontuur. Martin beschikte over een clausule in zijn contract dat hij in 2024 naar het fabrieksteam zou overstappen als hij de wereldtitel had gewonnen. De runner-up is echter van mening dat hij afgelopen jaar voldoende heeft laten zien om aanspraak te maken op het topzitje: “Om eerlijk te zijn, als ik nu mijn potentieel nog niet heb laten zien, dan zal ik nooit in dat rood rijden. Meer presteren dan dit, is vrij lastig. Als ze me er nu niet neerzetten, dan doen ze dat nooit meer.”