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Aldeguer moet TT van Assen aan zich voorbij laten gaan na botbreuk

Gresini heeft nog maar één coureur in Assen nu Aldeguer door een blessure niet kan rijden

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Bewerkt:
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermin Aldeguer zal de rest van de MotoGP Nederlandse Grand Prix aan zich voorbij laten gaan nadat hij vrijdag bij een val zijn rug heeft gebroken.

De Spanjaard werd zaterdagmorgen, voorafgaand aan de laatste training van het weekend, door MotoGP-arts Angel Charte ongeschikt verklaard.

In een verklaring zei Gresini dat hij „een breuk aan zijn T7-wervel heeft opgelopen, die de komende dagen nader zal worden onderzocht.“

Aldeguer werd voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht nadat hij aan het begin van de hoofdsessie een zware val had gemaakt in bocht 11. Vrijdagavond werd geen verdere informatie over zijn toestand verstrekt, behalve dat de artsen vóór FP2 zouden beoordelen of hij in staat is om te rijden.

Assen is de tweede race die Aldeguer dit jaar zal missen; hij sloeg de seizoensopener in Thailand al over nadat hij tijdens de voorbereiding op het seizoen zijn linker dijbeen had gebroken. Hoewel hij tijdens de tweede race in Brazilië zijn comeback maakte en in Barcelona op het podium eindigde, had hij al gewaarschuwd dat hij pas aan het einde van het seizoen volledig hersteld zou zijn.

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Fermin Aldeguer, Gresini Racing

Foto door: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ook Aldeguer’s teamgenoot Alex Márquez kwam vrijdagmiddag ten val; de nummer twee van vorig jaar ging in dezelfde bocht onderuit en veroorzaakte daarmee een rode vlag met nog slechts drie minuten op de klok.

Marquez liep „een kneuzing aan zijn rechterschouder en schaafwonden aan zijn linkerarm“ op, maar kwam zonder breuken uit het incident.

"Afgezien van de val was het een positieve dag. Ik probeerde er vol voor te gaan en maakte een fout met de motor, waardoor ik de lucht in werd geslingerd", zei hij.

"Gelukkig ben ik in orde, alleen wat schrammen, maar alles is in orde. Het sleutelbeen is in orde, nu zullen we zien hoe ik me morgenochtend voel."

Zijn conditie zou zaterdagmorgen ook door de MotoGP worden beoordeeld.

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