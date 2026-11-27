MotoGP GP van Valencia

Fermín Aldeguer: 'Ik zag dit aankomen bij Marc Marquez; zijn vertrek opent een deur voor mij'

Fermín Aldeguer legt uit dat het pensioen van Marc Márquez voor hem niet als een complete verrassing kwam, en dat zijn vertrek een kans biedt om zijn plek in te nemen bij het fabrieksteam van Ducati in de MotoGP

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 27 nov 2026, 19:47

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Fermín Aldeguer, Gresini Racing

Foto: Gold and Goose Photography / Getty Images

Fermín Aldeguer zou een van de rijders kunnen zijn die het meest profiteert van het afscheid van Marc Márquez, dat de tienvoudig wereldkampioen vrijdag aankondigde. Hij geldt als een van de belangrijkste kandidaten om zijn plek bij het fabrieksteam van Ducati in de MotoGP over te nemen.

De tienvoudig wereldkampioen werd gehinderd door fysieke problemen en dubbelzien, dat twee keer terugkeerde nadat hij vorig seizoen in Indonesië opnieuw zijn schouder blesseerde. Zijn vertrek laat vooral het meest gewilde zitje op de grid vrij: de plek die hij in 2027 naast Pedro Acosta zou innemen.

Motorsport.com heeft begrepen dat Ducati voor de opvolging van Márquez wil kijken naar een van de rijders uit de satellietteams. Aldeguer staat bovenaan het lijstje van de fabrikant uit Borgo Panigale.

Het eerste wat Aldeguer vrijdag werd gevraagd nadat hij van zijn motor was gestapt, was hoe groot de kans is dat hij volgend seizoen teamgenoot wordt van Acosta. “Ik weet het niet. Wat ik wel weet, is dat ik een contract heb en dat mijn doel dit weekend is om het goed te doen. De rest is aan anderen.”

Op de vraag of hij had verwacht dat Márquez zou stoppen, zei hij: “Het heeft me verrast. Had ik het verwacht? Een beetje. Uiteindelijk zien we elkaar af en toe en praten we zo nu en dan. En natuurlijk zie je dat hij het fysiek het hele seizoen moeilijk heeft gehad. Ik denk dat volgend jaar een van de grootste uitdagingen die hij zichzelf had kunnen stellen, met een nieuwe motor en nieuwe banden, zal zijn.

“Daarvoor moet je, zoals ik al met hem had besproken, de limiet opzoeken. Je moet crashen, misschien raak je zelfs geblesseerd, en ik denk niet dat hij nog in die fase zit waarin hij dat allemaal wil meemaken. Dit is de beste manier om te stoppen: als wereldkampioen.”

Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

Op de vraag of het afscheid van Márquez zwaarder voor hem weegt dan het vooruitzicht op een overstap naar het fabrieksteam van Ducati, antwoordde hij: “Dat Marc vertrekt, opent voor mij de deur om me verder te blijven ontwikkelen en geeft me de kans om me bij hen aan te sluiten. Maar dit is een heel egocentrische wereld. Ik moet aan mezelf denken, en als ik de kans krijg om binnen het merk te groeien, dan heb ik dat liever. Dat ik de afgelopen twee jaar met Marc heb kunnen vechten, was een eer.”

Aldeguer eindigde vrijdag als achtste tijdens de GP van Valencia. Gevraagd naar zijn doel voor het weekend, antwoordde hij: “Als je naar de prestaties van vandaag kijkt, zitten we niet zo ver van de rest af. Uiteindelijk komen we anderhalve tiende tekort op de tweede plaats, net geen twee tienden. En we staan achtste.

“Het gat naar Marc is iets groter, maar we hebben zijn rondetijd als referentie. We gaan proberen zoveel mogelijk te leren, te kopiëren wat hij doet, en dan kunnen we morgen, afhankelijk van onze startpositie, een duidelijk doel qua resultaat stellen. Maar een plek in de top-vijf zou al goed zijn.”

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- Het Motorsport.com-team

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