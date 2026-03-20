Fermín Aldeguer akkoord met Ducati over transfer naar VR46 in 2027
Fermín Aldeguer is van plan om Ducati trouw te blijven, maar wel gaat hij in 2027 verkassen naar VR46. Het vergroot de problemen van zijn huidige team Gresini, dat nog geen rijders en geen motor heeft.
Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images
Eerder dit jaar kon Motorsport.com al onthullen dat Álex Márquez eind 2026 vertrekt bij Gresini Racing om de overstap te maken naar het fabrieksteam van KTM. In de paddock van Goiânia is echter duidelijk geworden dat ook zijn huidige teamgenoot na dit seizoen overstapt naar een andere werkgever.
Diario AS meldt namelijk dat Fermín Aldeguer zich opnieuw heeft verbonden aan Ducati. Begin 2024 tekende hij al een vierjarig contract bij de Italiaanse fabrikant, dat in 2025 begon en een ontsnappingsclausule bevatte voor na 2026. Ondanks interesse van fabrieksteams is Aldeguer dus niet van plan om de clausule in te zetten.
Uit informatie die Motorsport.com heeft vergaard in het kamp van Aldeguer blijkt dat de jonge Spanjaard betere financiële voorwaarden tegemoet kan zien. Ook staat hij voor een overstap naar het andere satellietteam van Ducati: VR46, de formatie van MotoGP-legende Valentino Rossi. Dat team toonde in 2023 al interesse in Aldeguer, maar in 2027 mogen zij hem echt verwelkomen.
"We hebben het nieuwe contract nog niet getekend, maar we hebben handen geschud", bevestigen de bronnen. "Fermín blijft twee jaar bij Ducati en het is een fabriekscontract. Hij krijgt het materiaal en de behandeling van een fabrieksrijder en hij krijgt de updates op vrijwel hetzelfde moment als de fabrieksrijders, hoewel we voor VR46 gaan uitkomen."
Gresini in lastig parket
De transfer van Aldeguer naar VR46 betekent dus dat Gresini qua rijders met een schone lei aan 2027 gaat beginnen. Maar voordat de zoektocht naar rijders überhaupt van start kan gaan, heeft het kleine Italiaanse team een andere kwestie die opgelost moet worden. Er is namelijk nog geen nieuw contract getekend met Ducati om verder te gaan als satellietteam.
Gresini Racing moet voor 2027 een deal sluiten met Ducati én twee nieuwe rijders zoeken.
Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
Motorsport.com weet dat de gesprekken tussen Gresini en Ducati nog gaande zijn, maar dat de fabrikant meer geld vraagt dan het team qua budget aankan. Dat heeft deels te maken met de nieuwe reglementen voor 2027, waardoor er geen mogelijkheid is om een motorfiets van één jaar oud te gebruiken. Ducati moet dus compleet nieuwe motorfietsen leveren, wat gepaard gaat met een prijsverhoging.
Op de achtergrond speelt ook mee dat MotoGP Sports Entertainment Group en het verbond van MotoGP-fabrikanten (MSMA) nog in gesprek zijn over een nieuwe commerciële deal voor de periode 2027-2031. Met deze deal wordt onder meer bepaald hoeveel geld de teams krijgen voor hun deelname aan het kampioenschap. Zodra dat duidelijk is, weet Gresini hoeveel geld het te besteden heeft aan deals met Ducati én twee nieuwe rijders.
Tegelijkertijd belandt VR46 door het aantrekken van Aldeguer in de situatie dat een van de huidige rijders noodgedwongen moet vertrekken. "Op dit moment is dat helemaal open", benadrukt teammanager Pablo Nieto. Fabio Di Giannantonio en Franco Morbidelli maken allebei dus kans op behoud van hun zitje, maar tegelijkertijd wordt ook gekeken naar andere jonge rijders met potentieel.
