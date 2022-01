Families in de motorsport: Marquez, Gardner, Rossi en meer

In 1962 waren de broers Juan Carlos en Eduardo Salatino de eerste familieleden op de grid. Zij deden dat in de Argentijnse Grand Prix waar ze in de 500cc-klasse op de tweede en derde plaats eindigden achter Benedicto Caldarella. De enige andere keer dat twee familieleden samen op het podium stonden was in de Imola Grand Prix van 1997, waar Nobuatsu Aoki en Takuma Aoki tweede en derde werden achter wereldkampioen Mick Doohan.

Ook Doohan is zo’n naam waarvan er meerdere in actie kwamen in de motorsport, maar daarover later meer.

Alex Marquez, Marc Marquez, Repsol Honda, MotoGP Sepang test 2020 Foto: Gold and Goose

Tegenwoordig zijn de Marquez-broers de meest herkenbare familieleden in de MotoGP. Marc behoeft nauwelijks een introductie, hij heeft zes MotoGP-titels op zijn naam en won ook in Moto2 en 125cc. In totaal heeft Marquez 139 MotoGP-starts achter zijn naam en stond hij 97 keer op het podium. Onder die 97 vallen nog 57 raceoverwinningen en dat hadden er nog flink meer kunnen zijn. Marquez kwam in 2020 zwaar ten val in de Grand Prix van Spanje en liep daarbij een complexe armbreuk op. Na drie operaties keerde Marquez pas in het voorjaar van 2021 terug, maar ook toen was hij nog niet volledig hersteld.

Terwijl de oudste Marquez-broer in de lappenmand zat, ontpopte Alex Marquez zich bij Repsol Honda als MotoGP-debutant. Samen reden de broers slechts 22 ronden voor hetzelfde team voordat Marc viel. Alex heeft echter een aardige naam opgebouwd met winst in het Moto3- en Moto2-kampioenschap in 2014 en 2019. In 2020 was de jongste Marquez wel goed voor twee podiums in Le Mans en Aragon. Het was bovendien het enige succes voor Honda.

Luca Marini, Valentino Rossi, MotoGP 2020 Foto: Gold and Goose

Valentino Rossi is nog zo’n kenmerkend figuur uit de MotoGP. De Italiaan is zevenvoudig wereldkampioen en heeft 199 podiums gescoord, waarvan 89 overwinningen op het hoogste niveau. Voor zijn promotie naar de MotoGP werd hij ook al wereldkampioen in de 125cc en 250cc. Met zijn voorkomen heeft Rossi de sport wereldwijd op de kaart gezet, maar eind vorig jaar hield hij het na 26 seizoenen voor gezien.

Rossi’s halfbroer Luca Marini heeft met zijn 24-jaar nog een hele carrière voor zich. Hij deed vijf volledige seizoenen in de Moto2-klasse en werd in 2020, zijn laatste seizoen, tweede achter landgenoot Enea Bastianini. De beide coureurs vormden daarna samen een rijdersduo bij Avintia Racing. Komend seizoen rijdt Marini voor de eigen renstal van zijn oudere broer: VR46 Ducati.

Pol Espargaro, Aleix Espargaro, Valencia MotoGP 2020 Foto: Gold and Goose

Met Pol en Aleix Espargaro op de grid reden er in 2021 dus drie duo’s uit dezelfde familie in de MotoGP. Pol was in 2013 wereldkampioen in Moto2 en stapte een jaar later over naar de MotoGP, hij deed dat met Tech3. De Spanjaard maakte in 2017 de overstap naar het nieuwe KTM-fabrieksteam waar hij een belangrijke rol gespeeld heeft in de ontwikkeling van die machine. Hij werkte in 2020 zijn beste seizoen af met vijf podiums en een vijfde plaats in het eindklassement, voor 2021 maakte hij de overstap naar Repsol Honda.

Aleix is twee jaar ouder en heeft niet zoveel succes gehad als zijn jongere broer. Hij reed voor Honda in de 125cc, voor Aprilia in de 250cc en maakte in 2009 zijn MotoGP-debuut bij Pramac. Via Aspar, Forward Racing en Suzuki kwam hij bij Aprilia terecht. Bij dat Italiaanse merk heeft men heel wat moeilijke jaren achter de rug, maar tijdens de Britse GP van 2021 scoorde Espargaro zijn tweede MotoGP-podium en het eerste met Aprilia.

Wayne Gardner & Remy Gardner (vader en zoon)

De naam van Wayne Gardner kwam in 1983 voor het eerst boven in de 500cc-klasse. De veelbelovende Australiër debuteerde bij het Britse Honda-team met een NS500. Hij kwam enkele seizoenen een aantal races in actie, pas in 1985 reed hij een volledig seizoen. Dat jaar scoorde hij vijf podiumfinishes, goed voor een vierde plaats in het eindklassement. Na de overstap naar Honda HRC won hij in 1986 zijn eerste race. Dat jaar werd hij tweede. Nog eens een jaar later was Gardner dominant en werd hij wereldkampioen met een totaal van zeven overwinningen. Een jaar later was hij er andermaal dichtbij, maar het bleef bij die ene wereldtitel. Na zijn actieve loopbaan in de motorracerij stapte Gardner over naar de autosport. Hij reed de Bathurst 1000 meerdere keren, deed in 1998 mee aan de 24 uur van Le Mans en deed ook nog mee aan het Japanse GT-kampioenschap.

Zijn zoon Remy Gardner kwam in 2012 naar Europa om zelf een carrière in de motorsport na te jagen. Met wisselend succes werd hij in 2014 opgepikt door een Moto3-team. Dat werd geen succes. Via een omweg bij Tasca, Tech3 en SAG kwam Gardner in 2021 terecht bij Red Bull KTM Ajo, het team van talentenopleider Aki Ajo. Bij dat team won hij vijf races en stond hij in totaal twaalf keer op het podium. In de laatste race van het seizoen rekende hij af met Raul Fernandez, hij werd daardoor Moto2-wereldkampioen. Gardner debuteert in 2022 in de MotoGP bij Tech3 KTM Factory Racing.

Remy Gardner, KTM Tech3 Foto: Gold and Goose / Motorsport Images

Ron Haslam & Leon Haslam (vader & zoon)

Ron Haslam had gedurende drie decennia een succesvolle carrière, maar de grootste successen haalde hij op de Britse eilanden. Daarbuiten scoorde hij twee wereldtitels in het TT Formula One-kampioenschap en TT Formula Three. Hij schreef de Macau Grand Prix maar liefst zes keer op zijn naam en is ook winnaar van de TT op Isle of Man. Toch was Haslamn senior ook geen onbekende in de Grands Prix: hij kwam 107 keer aan de start van een WK-wedstrijd en eindigde negen keer op het podium.

Het talent voor de motorsport zat duidelijk in de familie want ook zijn zoon Leon heeft een mooie carrière gehad. In 2018 werd hij kampioen in het Britse Superbike-kampioenschap, maar heeft zich daaromheen vooral geconcentreerd op het WK Superbikes waar hij voor Ducati, Suzuki, BMW, Aprilia en Honda heeft gereden. Voor die laatste fabrikant kwam hij ook in 2020 in actie.

Michael Dunlop, Goodwood Revival 2016 Foto: Motorsport Images

Joey Dunlop, Robert Dunlop, Michael Dunlop & William Dunlop (broers, zonen en neven)

Op twee wielen is de Dunlop-familie wereldberoemd geworden, maar men heeft ook de keerzijde van de sport meegemaakt. Het begon met Joey Dunlop, wiens records tijdens de TT Isle of Man nog altijd staan. Hij scoorde drie hattricks in 1985, 1988 en 2000. Ook de Ulster Grand Prix, een andere bekende wegrace in Noord-Ierland, schreef hij in 20 jaar tijd maar liefst 24 keer op zijn naam. In 2000 kwam hij op 48-jarige leeftijd om het leven bij een tragisch ongeluk in Estland. Hij reed daar op dat moment een 125cc-wedstrijd.

Robert Dunlop, de broer van Joey, reed ook op Isle of Man. In 23 deelnames pakte hij 5 overwinningen. Nadat hij herstelde van een levensbedreigend ongeluk in 1994, pakte hij met 15 overwinningen ook nog een record in de North West 200. Dunlop overleed na een crash in de training voor het evenement van 2008.

Slechts twee dagen na het overlijden van Robert won zijn zoon Michael de eerste race van de North West 200. Hij droeg de overwinning op aan zijn vader. Inmiddels heeft Michael Dunlop maar liefst negentien TT-overwinningen op zijn naam waardoor hij achter John McGuinness en zijn oom Joey derde staat op de ranglijst aller tijden.

William Dunlop, de broer van Michael, was ook een bekende verschijning in de TT Isle of Man, hij haalde een paar keer het podium. In 2018 overleed hij na een ongeluk tijdens de Skerries 100. Hij, Joey en Robert Dunlop liggen vlakbij elkaar begraven in Ierland.

Nicky Hayden, Imola World Superbikes 2017 Foto: Gold and Goose

Nicky Hayden, Roger Lee Hayden & Tommy Hayden (broers)

In 2006 was Nicky Hayden de grote man in het MotoGP-wereldkampioenschap. Na een zinderend kampioenschap wist hij de dominantie van Valentino Rossi te doorbreken. De Italiaan had vijf achtereenvolgende titels gewonnen, maar na een zinderende finale in Valencia had Hayden de titel te pakken. De wereldkampioen won maar drie Grands Prix, waarvan twee in zijn kampioensjaar. Na zijn overstap naar Ducati had hij nog maar weinig succes.

In het WK Superbikes reed hij onder meer voor het Ten Kate Honda-team. In 2016 boekte hij zijn enige WSBK-overwinning voor het Nederlandse team op het Sepang International Circuit. De Amerikaanse rijder had nog wel wat jaren mee kunnen rijden, maar kwam in 2017 op 35-jarige leeftijd om het leven toen hij aangereden werd tijdens een fietsrit.

De beide broers van Nicky, Roger Lee en Tommy, hebben ook geracet. Alle drie stonden ze in 2001 op het podium van de Springfield TT. Roger Lee kwam in 2007 en 2010 een enkele keer in actie in de MotoGP, ook was hij kampioen in de Supersport-klasse. Tommy Hayden was in 2004 en 2005 AMA-kampioen in de Supersport-klasse. Beide seizoenen eindigde zijn broer Roger Lee op de tweede plaats.

Carmelo Ezpeleta, Kenny Roberts Sr, Kenny Roberts Jr Foto: Gold and Goose

Kenny Roberts, Kenny Roberts Junior & Kurtis Roberts (vader en zoon/broer)

Kenny Roberts is op basis van zijn winstpercentage een van de meest succesvolle coureurs uit de Grand Prix-geschiedenis. Tussen 1974 en 1983 kwam hij 60 keer aan de start van een WK-wedstrijd, maar liefst 24 keer wist hij een wedstrijd winnend af te sluiten. Twee daarvan scoorde hij in de 250cc-klasse, de rest van zijn overwinningen haalde hij in de 500cc-klasse. In zijn eerste volle seizoen werd hij direct wereldkampioen in de 500cc-klasse, hij verdedigde de titel vervolgens succesvol in 1979 en 1980. Tegen het eind van zijn carrière had hij 44 podiumfinishes en had hij 22 pole-positions achter zijn naam. Roberts was ook een revolutionair op het gebied van de rijstijl met de tweetakt 500cc-machine.

Zijn zoon Kenny Roberts Junior won de wereldtitel in 2000 met Suzuki, hij versloeg Valentino Rossi. Een jaar later werd hij tweede in het kampioenschap, in totaal verzamelde Roberts Junior acht overwinningen in de seizoenen rond de eeuwwisseling, maar daarna was het geen groot succes meer. Hoewel hij tot en met 2007 in de MotoGP actief was, stond hij nog maar een paar keer op het podium.

Zijn jongere broer Kurtis reed tussen 1997 en 2007 in de Grand Prix- en Superbike-paddock. Hij ging van start in 34 MotoGP-races, maar kwam nooit verder dan de twaalfde plaats. In 2007 reden de heren even samen voor hun eigen privéteam (Kenny Racing). Het was de laatste keer dat twee broers naast elkaar in hetzelfde team reden tot de Marquez-mannen dat in 2020 deden.

Mick Doohan, Thailand MotoGP 2018 Foto: Gold and Goose

Mick Doohan & Scott Doohan (broers)

Mick Doohan is een andere motorracelegende, de Australiër werd van 1994 tot en met 1998 vijf seizoenen achter elkaar wereldkampioen. Tot de dag van vandaag hebben alleen Giacomo Agostini, Valentino Rossi en Marc Marquez meer wereldtitels gewonnen op het hoogste niveau.

Doohan stond in 1988 vier keer aan de start van een WK Superbike-race, destijds nog in dienst van Marlboro Yamaha. Hij won drie van de vier races en begon een jaar later zijn 500cc-loopbaan bij Honda. Hij bleef dat Japanse merk trouw tot zijn loopbaan in 1999 plots ten einde kwam door een blessure opgelopen tijdens de Spaanse GP.

Mick’s broer Scott was ook een motorracer, hij kwam eenmaal aan de start in een 500cc-race en maakte een aantal WSBK-starts tussen 1989 en 1992.

Maverick Vinales & Isaac Vinales (Neven)

Er zijn al heel wat broers actief in de MotoGP, maar komt daar binnenkort nog een neef bij? Maverick Viñales werd in 2013 wereldkampioen in de Moto3-klasse en heeft inmiddels zeven jaar ervaring in de MotoGP. Hij heeft negen overwinningen achter zijn naam, de meeste daarvan haalde hij in dienst van Yamaha. Een conflict met zijn werkgever deed hem echter besluiten zijn contract in te leveren. Na een incident in Oostenrijk werd Viñales per direct aan de kant geschoven door Yamaha, hij stapte over naar Aprilia. Hij moet dat Italiaanse team gaan helpen aan grote successen.

Maverick is de neef van Isaac Viñales, die iets meer dan een jaar ouder is. Hij stond in de Moto3-klasse al eens op het podium, maar kon in Moto2 niet de stap zetten die nodig was om mee te doen voor de prijzen. Hij maakte in 2019 de overstap naar het WK Supersport, waar hij voor Kallio Racing reed. In 2021 stapte Isaac vervolgens over naar het WK Superbikes.

Maverick Vinales, Aprilia Racing Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images