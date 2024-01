De komst van de vernieuwde concessieregels in de MotoGP in 2024 zorgt ervoor dat Honda en Yamaha hun vaste racerijders in mogen zetten tijdens privétests, waarvoor ze bovendien meer bandensets tot hun beschikking krijgen. De komende shakedowntest in Maleisië, die tussen 1 en 3 februari gehouden wordt, is aangemerkt als zo'n privétest. Dat houdt in dat KTM, Aprilia en constructeurskampioen Ducati daar alleen met testrijders naartoe mogen komen, maar Honda en Yamaha krijgen dus wel de kans om er hun vaste rijders in te zetten.

Beide fabrikanten zijn ook echt van plan om van die mogelijkheid gebruik te maken. De plannen van Yamaha zijn inmiddels helemaal uitgestippeld. Testrijder Cal Crutchlow komt tijdens alle drie de dagen in actie in Sepang, waar hij op vrijdag 2 en zaterdag 3 februari gezelschap krijgt van Fabio Quartararo en Alex Rins. Honda maakt in Maleisië drie dagen lang gebruik van de diensten van testrijder Stefan Bradl, die deze week op woensdag en donderdag nog test in Jerez. Ook de racerijders van Honda komen twee dagen in actie, al is het nog niet helemaal duidelijk hoe het schema van Joan Mir en Luca Marini er precies uitziet. Verder zetten beide Japanse merken enkele Japanse testrijders in om de betrouwbaarheid van diverse onderdelen te testen.

De overige drie fabrikanten leunen tijdens de shakedowntest dus slechts op hun testrijders. Constructeurskampioen Ducati wordt op de deelnemerslijst vertegenwoordigd door vaste tester Michele Pirro, terwijl Aprilia aanwezig is met Lorenzo Savadori. Het testteam van KTM maakt in Sepang gebruik van de diensten van meervoudig Grand Prix-winnaar Dani Pedrosa, maar de Spanjaard is niet de enige KTM-rijder die in actie komt. Ook Moto2-wereldkampioen Pedro Acosta, die in 2024 in de MotoGP debuteert namens GasGas Tech3, heeft als nieuwkomer toestemming om ervaring op te doen tijdens de shakedowntest. Hij kan dan alvast wennen aan de KTM RC16 in aanloop naar de twee collectieve tests.

De eerste van die twee collectieve MotoGP-tests vindt tussen 6 en 8 februari plaats, eveneens op het Sepang International Circuit. Daarna reist het circus af naar Qatar, waar op 19 en 20 februari nog twee testdagen gepland staan. Losail is vervolgens in het weekend van 10 maart ook de gastheer van de openingsrace van het MotoGP-seizoen.