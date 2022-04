Quartararo zwijgt over toekomst, Yamaha informeert bij Oliveira

Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo is dit jaar als eerste aan zet op de MotoGP-rijdersmarkt. De Fransman heeft zijn onvrede geuit over het ontwikkelingswerk van Yamaha en de overwinning in Portugal heeft daar weinig aan veranderd. Zijn manager heeft gezegd dat een vertrek bij zijn huidige team niet uitgesloten mag worden. Hoewel de mogelijkheden beperkt lijken voor Quartararo, zijn er wel degelijk fabrikanten geïnteresseerd in de diensten van de coureur. “Ik spreek niet over mijn toekomst”, zei Quartararo in de persconferentie voor de Spaanse Grand Prix, dit weekend in Jerez. “Ik heb op dit moment één doel en dat is om wereldkampioen te worden. Ik heb over mijn toekomst niets te zeggen, daar heb ik mijn mensen voor.”

Quartararo’s manager Eric Mahé heeft naar verluidt contact gehad met Ducati, Suzuki en Honda. Bij Ducati zit men met een overschot aan jong talent, het is onwaarschijnlijk dat men daar buiten de deur gaat shoppen. Suzuki heeft inmiddels aangegeven door te willen met de huidige coureurs. Bij Honda ligt Marc Marquez nog een paar jaar vast, maar loopt de deal met Pol Espargaro eind dit jaar wel af. Honda-teambaas Alberto Puig heeft in gesprek met het Spaanse DAZN aangegeven dat hij voor juni geen beslissing verwacht over het tweede Honda-zitje.

Is Razgatlioglu te verleiden voor een MotoGP-zitje?

Hoewel de beslissing nog even op zich laat wachten, heeft Yamaha de terughoudende opstelling van Quartararo opgevat om alvast elders te informeren. WK Superbikes-kampioen Toprak Razgatlioglu gaat later dit jaar voor het eerst met de Yamaha M1 testen, zo is bekendgemaakt. Maar of hij de WSBK-paddock achter zich wil laten om aan de MotoGP te proeven is nog maar de vraag. Ook buiten de eigen gelederen is Yamaha actief op de rijdersmarkt, zo heeft de Spaanse sportkrant Marca naar buiten gebracht. Yamaha zou onder meer geïnformeerd hebben bij Miguel Oliveira van KTM.

Motorsport.com vroeg Oliveira in Jerez naar de status: “Mijn situatie is duidelijk en dat is dat mijn contract bij KTM aan het eind van dit jaar afloopt. We hebben in mei en juni veel tijd om naar andere kansen te kijken en te onderhandelen.” Oliveira kent tot nu toe een wisselvallig seizoen met de KTM, maar maakt zich geen zorgen over zijn toekomst: “Ik maak me zeker geen zorgen, ik ben rustig. Mijn vader houdt zich bezig met mijn toekomst, voor nu ben ik vooral bezig met mijn prestaties op de baan en te zorgen dat ik het maximale presteer. Ik weet gewoon dat ik een toekomst heb in de MotoGP.”