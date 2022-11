Quartararo zonder druk naar GP Valencia: “Heb niets te verliezen”

Fabio Quartararo maakte donderdag een ontspannen indruk op het Circuit Ricardo Tormo, waar dit weekend de finale van het MotoGP-kampioenschap verreden wordt. De Fransman had tijdens de zomer een riante voorsprong, maar een combinatie van pech en een langzame machine hebben ervoor gezorgd dat Francesco Bagnaia hem in rap tempo bijgehaald heeft. Twee weken geleden deed Quartararo voldoende om de beslissing in de titelstrijd uit te stellen, hij eindigde in Maleisië voor het eerst sinds de GP van Oostenrijk in augustus weer op het podium.

Quartararo moet dit weekend de GP van Valencia winnen om kans te houden, in dat geval mag Bagnaia niet bij de eerste veertien over de meet komen. Een zware taak, maar eentje die Quartararo met ontspanning tegemoet gaat. “Eerlijk gezegd niet”, reageert Quartararo op de vraag of hij kriebels voelt voor dit weekend. “Ik heb mezelf niet eens voorgehouden dat ik dit weekend nog wereldkampioen kan worden. Ik moet voor de overwinning vechten, dat is het. En dan zien we wel wat er in de race gaat gebeuren. Mijn eerste doel is om voor de zege te vechten en dan heb ik het niet meer in de hand.”

Het vechten voor overwinningen is altijd een doel, maar Quartararo beseft dat er meer op het spel staat: “Natuurlijk weet ik dat het dit weekend nog net iets specialer is, maar ik voel niet de druk van de titelstrijd. We weten dat er veel moet gebeuren, als ik kampioen wil worden moet ik gewoon de race winnen. Daar gaan we vrijdag, zaterdag en zondag keihard voor werken.” De aanpak ten opzichte van de voorgaande races is niet anders: “Ik heb niets te verliezen en zal alles geven om te winnen. Dit is natuurlijk niet de ideale situatie om voor het kampioenschap te vechten, maar het is ook wel fijn dat ik me niet druk hoef te maken. Wat er ook gebeurt, het is een zwaar maar goed seizoen geweest. We gaan all-in.”