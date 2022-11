Quartararo: Kan zondag risico's nemen die ik normaal niet neem

In de vrije trainingen maakte Quartararo vrijdag en zaterdag een goede indruk. Het racetempo van de Fransman is een van de beste van het veld, maar in de kwalificatie bleef hij steken op de vierde plek. Hij moest Jorge Martin, Marc Marquez en Jack Miller voor zich dulden. Dat zijn drie coureurs die zondag allemaal nog wat te bewijzen hebben, maar dat heeft geen invloed op het aanvalsplan van de Fransman om Francesco Bagnaia alsnog de wereldtitel te ontfutselen.

“Je kunt wel een plan hebben, maar vaak kan dat plan bij het bereiken van de eerste bocht al uit het raam”, zegt Fabio Quartararo. “Mijn enige plan is om 100 procent te geven, dat is het belangrijkste.” Hij spreekt van een zeer positieve zaterdag in Valencia: “Het was een van de beste zaterdagen van het seizoen, de vierde training was heel goed. Ons tempo is heel goed. In de laatste ronden hebben we nog wat veranderd en daardoor werd het nog beter, als we daarmee beginnen vanaf de eerste ronde denk ik dat we nog iets verbeterd hebben. In de kwalificaties hebben we altijd moeite, maar ik heb alles gegeven. We hebben twee tienden achterstand op pole-position, maar we staan vierde en ik ben blij met mijn positie.”

Quartararo heeft een wonder nodig om de achterstand van 23 punten op Bagnaia om te buigen in een voorsprong. “Ik denk er niet eens aan”, reageert hij op de vraag of hij durft te geloven in een wonder. “Ik denk alleen om de overwinning. Als ik de race kan winnen, gaat er misschien nog wel wat gebeuren. Dat is mijn belangrijkste doel en het enige waar ik aan kan denken. We staan in een goede positie voor de race, de bandenkeuze is duidelijk. Ik heb er vertrouwen in.”

De kwalificatie is altijd belangrijk op het Circuit Ricardo Tormo, maar Quartararo zinspeelt op het nemen van grote risico’s om aan het begin van de 27 ronden durende race iets te forceren. “Gedurende het seizoen zie je nooit gekke inhaalacties om iets te forceren in het begin van de race, maar morgen is de dag dat ik kan doen wat ik wil. Ik zal dat ook moeten doen. Het is niet best dat ik op 23 punten achterstand sta, maar in deze situatie is het de enige positieve draai die ik eraan kan geven.”