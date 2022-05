Quartararo ziet druk op jonge rijders in MotoGP toenemen

Na een weekend zonder racerij gaat het MotoGP-wereldkampioenschap dit weekend naar Frankrijk. Met een Franse wereldkampioen, de eerste in de geschiedenis van de koningsklasse. Fabio Quartararo kende een wisselvallige start van het seizoen, maar is nu de WK-leider bij aanvang van zijn thuisrace. Het is tevens zijn eerste thuisrace met een volledige capaciteit in Le Mans.

“Het gaat een knettergek weekend worden in Le Mans, zeker in mijn huidige positie. Ik kan niet wachten tot het weekend begint”, zegt de 23-jarige. “Ik kijk er echt naar uit om er weer te racen, ik heb er nog nooit echt met fans gereden. Alleen het eerste jaar, maar de situatie was toen toch anders. Ik was een rookie en kon vrijuit proberen om goed te scoren. Ik heb nog nooit een Grand Prix in Frankrijk ervaren dat de fans me echt steunden, nu ga ik echt als kampioenschapsleider.”

Quartararo heeft de afgelopen jaren een opvallende metamorfose doorgemaakt. In 2019 kwam hij met een nagenoeg leeg palmares naar de MotoGP. Bij Yamaha groeide hij echter uit tot het goudhaantje, die vorig jaar de eerste wereldtitel sinds Jorge Lorenzo (2016) binnenhaalde en begeerd wordt door de andere merken. Het was echter geen eenvoudige route voor Quartararo. “Ik kreeg op mijn negentiende de kans om naar de MotoGP te gaan. Ik weet ook dat je meteen naar Moto2 of een Superbike gestuurd wordt als je het niet goed genoeg doet.”

Het vertrek van Valentino Rossi kwam gelijktijdig met de opkomst van Quartararo. Hij werd uiteindelijk de vervanger van de negenvoudig wereldkampioen bij de Yamaha-hoofdmacht. In 2021 maakte hij bovendien gebruik van de afwezigheid van Marc Marquez, die toch gold als referentie in de klasse. “Ik wilde niet naar Moto2 of SBK, ik wilde doorgaan waar ik het liefste rijd en dat is de MotoGP. Ik heb geprofiteerd van de omstandigheden, maar ik had altijd een plan om hier lang te blijven. Ik vocht eerst om de top-tien te halen, toen de top-vijf, daarna podiums en overwinningen.”

De wereldtitel is dan wel het ultieme voor een MotoGP-coureur, Quartararo is van mening dat er na het bereiken van de top van de apenrots nog genoeg is om te leren. “Je leert altijd, ook die zondag in Jerez toen ik de hele wedstrijd achter Pecco Bagnaia reed. Je bent je er misschien niet bewust van, maar je ziet altijd dingen die je niet wist en waar je weer van kunt leren.”

Dit seizoen was de start niet bepaald overtuigend met één podium in de eerste vier races. In Portugal pakte hij zijn eerste overwinning, gevolgd door een respectabel podium in Jerez. Hij staat nu aan de leiding in het wereldkampioenschap. “Jerez was een hele goede race voor ons, maar het was geen gevecht met Pecco omdat ik er niet dicht achter kon rijden. Ik moest geduldig zijn, de bandendruk onder controle houden en leren hoe ik de situatie in die lastige omstandigheden moest managen. We hadden veel last van de oververhitte voorband.”