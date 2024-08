"Voor de sprintrace hebben we veel te veel dingen geprobeerd. We gingen van de ene motorfiets naar de andere en daardoor begon ik zonder referentie aan de kwalificatie", verklaarde Fabio Quartararo na de MotoGP GP van Groot-Brittannië. Op Silverstone stelde de Yamaha-rijder teleur met een achttiende plek op de startgrid, om daarna in zowel de sprintrace als de Grand Prix als elfde over de finish te komen. De trainingen in Groot-Brittannië stonden voor hem echter grotendeels in het teken van ontwikkelingswerk voor Yamaha, dat dit jaar met een nieuwe werkwijze aan de slag ging om te proberen terug te keren aan de top.

Die werkwijze leidde er onder meer toe dat Quartararo en teamgenoot Álex Rins - die recent zijn contract verlengde - tijdens raceweekenden veel meer testwerk verrichten. Makkelijk was dat niet, vervolgde de rijder uit Nice zijn verhaal. "Met de ene motor moest ik op de ene manier rijden, de andere juist op een andere manier. Ik was het spoor dus helemaal bijster. We hadden het al lastiger dan normaal, maar ik was de weg helemaal kwijt. Ik heb gezegd dat ik een basis wil hebben die ik min of meer ken en in de sprint ging het al veel beter. Nog altijd niet geweldig, maar we eindigden in ieder geval niet ver achter Jack [Miller]."

Door deze nieuwe werkwijze slaagde Quartararo er nog niet in om de limiet van de huidige M1 te vinden. "Het is niet dat we te veel items hebben, maar dat we iedere run met een andere motorfiets de baan op gaan. Ik rij vier ronden, wissel van motor, rij weer vier ronden en wissel vervolgens opnieuw van motorfiets. We doen een kwalificatierun, maar met welke motorfiets? Het is dus gecompliceerd", legde Quartararo uit. "Twee jaar geleden hadden we het hele jaar dezelfde motor. Zelfs vorig jaar wisten we aan het einde van het seizoen dat de motor niet dezelfde was, maar we hielden vast aan onze basis en daardoor kon ik de motor tot de extreme limiet pushen. Dat kunnen we nu niet echt doen, want ik heb geen idee waar de limiet van de motorfiets is."

Veredelde testrijder

Quartararo begrijpt wel waarom Yamaha op deze manier te werk gaat, want normaal leveren nieuwe onderdelen vaak meer snelheid of oplossingen voor problemen op. Dat is in 2024 echter niet helemaal het geval bij het merk uit Iwata, waardoor er zoveel getest wordt dat de wereldkampioen van 2021 zich soms een veredelde testrijder voelt. "Tijdens de laatste races voelde ik me meer een testrijder dan een racerijder. Op dit moment wil ik me liever iets meer focussen op het proberen zo snel mogelijk te zijn, want het is lang geleden dat ik twee dagen achter elkaar dezelfde motorfiets heb gebruikt."