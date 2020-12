Quartararo: “Hoeven Yamaha niet te zeggen dat de M1 een ramp was”

Quartararo leek de te kloppen man in het wereldkampioenschap van 2020, maar viel steeds verder terug naarmate de prestaties minder werden. De Fransman beschouwde de 2020-versie van de Yamaha M1 nooit als een motor waar hij zich helemaal op thuis voelde. Behalve de drie overwinningen was Quartararo behoorlijk wisselvallig. Daardoor zakte hij in het klassement tot de achtste plaats nadat hij tijdens de laatste race van het seizoen veertiende werd. En dus kan Quartararo onmogelijk tevreden zijn.

“De laatste zes races waren zo slecht, het is moeilijk om te stellen dat ik blij ben met dit seizoen”, verklaarde hij. “Maar ik kan wel zeggen dat het een seizoen was om aan terug te denken, ik heb drie races gewonnen. Er zijn rijders die helemaal nooit winnen en ik heb nu al drie overwinningen, als ik daaraan terugdenk is dat heel positief. Soms was het een geweldig seizoen, maar het einde was niet zo geweldig. Dat is wel jammer.” De 2019-versie van de Yamaha, waarmee Quartararo zeven keer op het podium stond en tig keer van pole-position mocht vertrekken, was een stuk stabieler. Quartararo denkt ook dat er een oplossing is voor de problemen waar het merk dit jaar last mee had.

“Er is zeker een oplossing”, vervolgde hij desgevraagd. “De motor van vorig jaar werkte heel goed. Ik heb de 2016-motor niet gereden, maar hij [Viñales] zei dat die heel erg goed was. Dus er is zeker een oplossing. Ze moeten alleen een manier vinden zodat we beter kunnen worden in de zaken waarin we op dit moment problemen hebben. Als ik naar de data van Franco kijk dan is het duidelijk dat we te weinig grip hebben en dat we in de bochten minder sterk zijn. Daar moeten we gewoon aan werken. Ik denk dat Yamaha heel erg gemotiveerd is, ze hebben in de laatste races van dit seizoen ook gezien dat de 2020-motor een ramp was. […] We hoeven Yamaha niet te vertellen dat deze motor niet goed genoeg was. Ze zien het en werken hard. Ze zullen wel iets vinden en ik hoop dat we op een goede manier aan het volgende seizoen kunnen beginnen, ook met de komst van Cal [Crutchlow]. Ik hoop dat ze erg gemotiveerd zijn om het probleem op te lossen.”

Quartararo heeft aangekondigd dat hij aan zichzelf gaat werken door een psycholoog in de arm te nemen, maar hij is ook gemotiveerd om volgend seizoen bij het fabrieksteam te werken aan een betere machine. “Ik heb misschien niet veel ervaring in de MotoGP, maar ik heb wel een aardig idee van wat we bij Yamaha moeten doen, wat we kunnen verbeteren en ik denk verder dat we vooral geloof in onze mensen moeten tonen. Het is ook goed om te zeggen dat de motor niet geweldig is, dat er gewerkt moet worden, maar we moeten ook geloven dat we beter kunnen worden. Ze hebben in het verleden een aantal motoren gebouwd die geweldig waren en het vorige seizoen is daar een voorbeeld van. Het is belangrijk dat we geloven in dit project. Het gaat een voordeel zijn om bij het fabrieksteam te rijden en ik kan niet wachten om eraan te beginnen en de eerste meeting te doen om mijn ideeën te bespreken.