Quartararo doet dringend beroep op Yamaha: “Dit heeft geen zin”

Fabio Quartararo scoorde in de afgelopen zeven races slechts 47 punten. Francesco Bagnaia kwam in diezelfde periode tot 127 punten. Zondag verloor Quartararo voor het eerst sinds de Portugese GP van dit voorjaar de leiding in het wereldkampioenschap. In eerste instantie ging hij in de vierde ronde veel te wijd in Miller Corner. Hij stuurde naar buiten om een aanrijding met Ducati-rijder Luca Marini te voorkomen. In zijn inhaalrace op jacht naar punten vond Quartararo vervolgens zijn Waterloo in de Southern Loop, waar hij simpelweg te hard pushte en de voorband weggleed. Het was al de derde nulscore in de afgelopen vier races.

De Fransman predikte eerder dit seizoen al dat hij elke sessie op de absolute limiet moet rijden om competitief te zijn met de Yamaha M1, een machine die meerdere coureurs de afgelopen jaren tot waanzin dreef. Maar juist dat is niet het probleem. “Ja, ik moet over de limiet gaan, maar dat is voor mij niet eens het probleem”, zegt Quartararo, die in de laatste twee races van dit seizoen veertien punten moet goedmaken op Bagnaia. “Het probleem is dat we op een andere manier rijden dan de anderen. Als ik alleen op de baan ben, ben ik supersterk. Maar als we aan de race beginnen is het altijd lastig. Ik denk dat we – voor de toekomst – een motor moeten maken waarmee we races kunnen winnen. We moeten minder denken aan de hoogste bochtensnelheid. We moeten een motor hebben die kan racen.”

Moet ook Yamaha voor een V4 gaan?

De meest succesvolle merken in de MotoGP beschikken nu over een V4-motor. Aprilia maakte in 2019 als laatste team de opvallende ommezwaai naar een 90-graden V4-blok. Het is drie jaar later een succesvolle stap gebleken. Gevraagd of dat de volgende stap is voor Yamaha, dat nu net als Suzuki een 4-in-lijn heeft, reageert Quartararo terughoudend: “Ik weet het niet, de Suzuki is een vergelijkbare motor met die van ons, maar ze rijden op een andere manier. We missen nu vermogen, maar ook grip aan de achterkant. Dat is iets waar we aan moeten werken. We moeten krappere bochten kunnen maken met minder bochtensnelheid. Dat is voor mij het belangrijkste. De Red Bull Ring is op papier een slecht circuit voor ons, maar in mijn eentje had ik het beste tempo van het hele veld. Dat is iets wat we los moeten laten, dan kunnen we voor overwinningen vechten. Nu hebben we een motor die alleen snel is in de trainingen. Dat heeft helemaal geen zin.”