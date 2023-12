Quartararo: Yamaha heeft heel kort om me te overtuigen langer te blijven

In 2021 werd Fabio Quartararo nog wereldkampioen met Yamaha, om vorig jaar tot de laatste race mee te doen om de MotoGP-titel. Dit jaar maakte de rijder uit Nice echter geen aanspraak op de hoofdprijs: uiteindelijk won hij in 2023 geen enkele race en met drie podiumplaatsen moest hij genoegen nemen met de tiende plaats in het klassement. Ook in 2024 racet Quartararo weer voor Yamaha, maar hij heeft meermaals aangegeven dat Yamaha snel met verbeteringen moet komen om hem te overtuigen om de jaren erna ook te blijven. In een interview met Motorsport.com gaf hij toe dat er nog maar weinig tijd over is.

"Natuurlijk gaf Yamaha me de kans om als rijder te debuteren in de MotoGP. Ik heb ze een wereldtitel gegeven. De relatie is goed. Als rijder zou ik graag bij Yamaha blijven en weer om overwinningen strijden. We hebben hoogte- en dieptepunten meegemaakt en ik zou graag weer terugkeren naar de top. Het ding is echter dat we maar heel, heel kort de tijd hebben om het te doen, om mij te overtuigen dat het een project is dat kan winnen", vertelde Quartararo. "Natuurlijk zal ik de stap zetten als ik vind dat het project niet kan winnen en moet vertrekken. Maar ik zie dat Yamaha hard werkt en ik zou graag met ze terugkeren aan de top."

Yamaha wordt daarbij in 2024 geholpen door de herintroductie van concessies. Het merk krijgt daardoor meer kansen om te testen en mag daar ook fabrieksrijders Quartararo en Alex Rins voor inzetten. MotoGP-promotor Dorna Sports heeft deze privileges in ere hersteld nadat met name de Japanse merken een moeilijk jaar doormaakten in 2023, iets wat Quartararo voor de start van het seizoen al aan zag komen. "Eerlijk gezegd wist ik het vanaf de eerste race", erkende de Fransman, die de eerste seizoenshelft zwaar vond. "Na P10, P17 en soms zelfs P7 was ik altijd gefrustreerd en nooit tevreden over mijn klassering, terwijl ik soms wel heel goed reed. Klaarblijkelijk was dat de potentie die we op dat moment hadden, dus dat moesten we accepteren. De tweede helft van het seizoen was veel beter, ik gaf gewoon 100 procent en dat was het. Maar als rijder was zeker de eerste helft van het seizoen heel zwaar."

Overstap Marquez en Morbidelli met interesse volgen

Marc Marquez bevond zich bij Honda in een vergelijkbare situatie als Quartararo en besloot daarom om voor een avontuur bij Gresini Ducati te kiezen. Met het oog op zijn eigen toekomst wil de Yamaha-rijder de situatie nauwlettend in de gaten houden, al kijkt hij daarvoor ook naar zijn voormalige teamgenoot Franco Morbidelli. "Natuurlijk is het heel interessant voor mij om te zien wat er komend jaar gebeurt met Marc, maar vooral met mijn teamgenoot Franco. Hij was mijn teamgenoot sinds ik in MotoGP debuteerde. Ik reed een half jaar naast Maverick [Viñales], maar verder is Franco lange tijd mijn teamgenoot geweest. Ik ben dus benieuwd wat hij kan met een fabrieksmotor van Ducati en hoe snel hij zich kan aanpassen, want hij reed in dezelfde jaren op een Yamaha als ik. Het wordt voor mij een belangrijke eerste helft van 2024."