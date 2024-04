Ook dit seizoen heeft Yamaha de grootste moeite om in de MotoGP goede resultaten te boeken. De Japanse fabrikant houdt in het constructeurskampioenschap alleen Honda achter zich en ook in de sprintrace voor de Grand Prix van Amerika stonden de machines van het merk achteraan het veld. Toch is Fabio Quartararo niet ontevreden met de ontwikkeling die Yamaha doormaakt, want volgens hem is het team druk aan het experimenteren met de M1. "Elke keer als we naar buiten gingen, hadden we wat groots veranderd. Zelfs tijdens de sprintrace gingen we de baan op met een afstelling die we nog niet eerder hadden gebruikt. Ik denk dat we dat moeten doen, gezien de prestaties die we laten zien", verklaart de Fransman na afloop van de sprintrace.

Het is volgens Quartararo een must om flink wat te proberen met de M1. "Voor ons maakt het heel weinig uit of we op P13 of P15 finishen. Ik denk dat we op de goede weg zijn, ondanks dat de resultaten nog niet meevallen", vertelt de wereldkampioen van 2021. "We gaan in de warm-up weer wat nieuws proberen. Ook voor de race hebben we wat nieuws in petto. We kunnen nu niet anders, conservatief zijn helpt nu niet."

Als Quartararo nu naar Yamaha kijkt, dan ziet hij dat er enorm veel verandert. "Ik vind dit heel leuk om te doen. We hebben veel dingen gedaan. De motor omhoog, omlaag, meer naar voren of meer naar achteren. Dit weekend hebben we meer veranderd dan in het hele afgelopen jaar. We weten nog niet of we de juiste richting op gaan, maar nu hebben we ten minste goede ideeën voor de toekomst.

Quartararo reageert op afscheid Jarvis

Voor het weekend aan werd bekend dat Lin Jarvis aan het einde van het jaar bij Yamaha vertrekt. Quartararo vindt het jammer dat de topman de deur bij het MotoGP-team achter zich dichttrekt, maar hij vermoedt tegelijkertijd dat de deur altijd op een kier blijft. "Dat hij hier was, was voor mij ook een reden om mijn contract te verlengen. Ik denk niet dat er een teambaas is die zo lang bij een team heeft gezeten", verklaart de coureur. "Ik weet ook wel zeker dat hij er altijd een klein beetje zou zijn. Misschien niet 100 procent zoals nu, maar wel bij veel, heel veel races."