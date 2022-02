Quartararo worstelt nog met Yamaha: "Toekomst ligt volledig open"

Fabio Quartararo toonde zich na de eerste MotoGP-test in Sepang ontevreden over de 2022-machine van Yamaha. El Diablo vond het vooral teleurstellend dat het Japanse merk weinig progressie heeft geboekt qua topsnelheid, in 2021 toch de achilleshiel van Yamaha. Dankzij enkele upgrades is het gevoel tijdens de huidige MotoGP-test in Mandalika wel iets beter, al is het volgens Quartararo nog altijd niet om over naar huis te schrijven. "Om eerlijk te zijn had ik een grotere verbetering van de nieuwe motor verwacht", laat Quartararo aan onder meer Motorsport.com weten.

Het sterkt hem in de gedachte dat hij nog niet meteen een contract moet tekenen voor 2023. In november liet Quartararo ook al weten dat hij zijn handtekening niet onder een nieuwe verbintenis bij Yamaha wilde zetten voordat hij een goed beeld van de 2022-motorfiets zou hebben. De eerste indruk is er nu, al geeft die zoals gezegd nog niet het vertrouwen om zich langer te binden. "Dit maakt dat mijn toekomst volledig open ligt. Ik moet vooral kijken wat de beste optie voor mijzelf is."

Zaterdag besloot Quartararo de tweede testdag in Indonesië als vierde en leek het beter te gaan, al gaf hij na afloop aan nog steeds 'iets' te missen. Het gaat hem met name om de pure snelheid over één ronde. De race pace oogt in orde, maar Quartararo voegt toe dat goed kwalificeren cruciaal is, wil hij zijn wereldtitel in 2022 met succes verdedigen. "Dat is honderd procent zeker, ja, en daarom maak ik me ook zorgen. Op gebruikte banden kan ik prima rondetijden rijden, maar over één ronde en op nieuwe banden mis ik iets ten opzichte van vorig jaar. Het verschil tussen rijden op nieuwe en versleten banden voelt op de één of andere manier heel klein en ik snap eigenlijk niet hoe dat kan. Dat maakt het momenteel lastig voor mij. En daarom is dit ook absoluut iets om aan te werken voordat het seizoen begint", besluit de Fransman.