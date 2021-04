Quartararo na winst in Portugal: "Het 2019-gevoel is terug"

Quartararo pakte zondag zijn tweede overwinning van het seizoen. Op het Algarve International Circuit in Portimao bouwde hij een voorsprong op van 4.8 seconden. In het kampioenschap nam hij de leiding van landgenoot Johann Zarco over. Een scherp contrast met vorig seizoen, toen Yamaha niet bepaald sterk was op het Portugese circuit. Aanvankelijk maakte Quartararo zich zorgen over het gripniveau in Portimao, maar uiteindelijk was zijn weekend er een uit het boekje.

“Eerlijk gezegd voelde dit hetzelfde als in 2019”, zei Quartararo. “De motor werkte zo goed en dat was in Qatar ook zo. We hebben niets veranderd. We zijn hier gekomen met dezelfde motor als die we in Qatar gebruikt hebben, enkele basisdingen hebben we uiteraard aan moeten passen. Maar we hebben niets gehad waarvan we ons afvroegen, moeten we het proberen. Zo was het in 2019 ook op twee totaal verschillende circuits. Het betekent dat de motor vrij goed is en ik ben er ook vrij zeker van dat de motor op andere circuits ook goed gaat werken. Misschien krijgen we nog meer problemen, maar ik voel dat het goed zit.”

Andere instelling

Vijf maanden geleden leverde Quartararo een wanprestatie toen de MotoGP ook te gast was in Portugal. Toen werd hij veertiende en zat hij mentaal in de put. Het grootste verschil ten opzichte van die race is de manier waarop Quartararo bezig is met zijn sport. “Wanneer je twee races wint met een verschil van vier seconden, denk je daarna dat je alles kunt winnen”, verklaarde Quartararo over het vorige seizoen. “Maar de andere rijders werken zo hard om die plek over te nemen, zij willen in jouw positie staan. Nu ben ik alleen maar bezig met deze race. Vorig jaar in Jerez was ik er verbaasd over dat we bovenaan stonden in het kampioenschap. Ik had nog nooit in die positie gestaan en het was vreemd voor mij. Op dit moment ben ik niet eens bezig met het kampioenschap. Het enige dat telt is de volgende race, in het voorseizoen heb ik goed gewerkt met mijn psycholoog en de oefeningen die hij me gegeven heeft helpen echt heel goed.”

Quartararo’s racetempo was zondagmiddag bijzonder sterk. Hij zette Alex Rins dermate onder druk dat de Suzuki-coureur uiteindelijk ten val kwam. Ondanks dat de Fransman op basis van de vierde training het beste racetempo had, kwam het alsnog als een verrassing: “Ik denk dat we meer 1.39’ers gereden hebben dan 1.40’ers, het tempo lag waanzinnig hoog. Je voelt het hier heel goed als er minder brandstof in de motor zit, halverwege de race konden we een geweldig tempo rijden. Ik wist dat ik iets meer had dan Alex, hij was snel, maar zat er wel dicht achter. Hij maakte een fout, maar het ging tot mijn eigen verbazing ook bijzonder hard. Het is geweldig om zo te rijden op dit circuit.”