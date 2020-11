Quartararo werkt met psycholoog om emoties in toom te houden

Quartararo ging fier aan de leiding in het wereldkampioenschap nadat hij de eerste twee races van het seizoen won, maar de rest van het seizoen kwakkelde Quartararo met zijn vorm. Alleen na de Catalaanse Grand Prix stond hij op het podium, die race schreef hij op zijn naam. Na twee crashes in Valencia was de hoop op de wereldtitel weg voor Quartararo, die zei dat hij zich ‘nooit helemaal thuis voelde’ op de 2020-versie van de Yamaha M1. In plaats van een eindeloze zoektocht naar een goede afstelling, zei Quartararo voorafgaand aan het raceweekend in Portugal ‘vooral aan zichzelf’ te willen werken.

“Ik wil werken aan mijn emotionele kant”, zei Quartararo. “Op de motor, in de pitbox maar ook daarbuiten, ik moet minder emotie tonen. Ik denk dat het volgend jaar erg belangrijk wordt. Ook kan ik dan [zonder emotie] betere feedback geven aan mijn crew-chief, mijn engineers. Wanneer je hoog in je emotie zit en zegt dat de motor niet werkt, weet je niet eens welk onderdeel niet werkt. Ik denk dat het heel belangrijk is, op dit moment heb ik het gevoel dat ik daaraan moet werken.”

Zaterdag verklaarde Quartararo na de kwalificatie, waarin hij op de vijfde plaats eindigde, dat hij inmiddels met een psycholoog werkt: “Ik ben nu al aan mijn emoties aan het werken, ik wil rustiger worden en zo weinig mogelijk emotie tonen. Natuurlijk denk ik aan een psycholoog, volgende week ga ik weer langs. Ik zal dat vaker doen, ik denk dat dit soort kleine dingen kunnen helpen om grote veranderingen teweeg te brengen. Ik zal weer naar de psycholoog gaan om aan mezelf te werken. Dit soort details kunnen helpen in de samenwerking met het team, dat wordt heel belangrijk.”

Quartararo verruilt volgend jaar het Petronas Yamaha SRT-team voor het fabrieksteam van Yamaha. Hij neemt een deel van zijn crew mee richting de officiële formatie van de Japanse fabrikant.