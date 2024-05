Quartararo: Weet niet waar plek in Q2 MotoGP Frankrijk vandaan komt

Yamaha heeft het dit MotoGP-seizoen moeilijk, maar op de vrijdag van de Franse Grand Prix zorgde Fabio Quartararo voor een lichtpuntje. In de belangrijke tweede vrijdagse training klokte hij de tiende tijd op slechts vier tienden van snelste man Jorge Martín. Dat betekent dat de Fransman zaterdag in de kwalificatie meteen mag aantreden in Q2 en zo de immer lastige Q1 kan overslaan. Achteraf tastte Quartararo echter een beetje in het duister over hoe hij precies aan zijn snelste ronde was gekomen.

"Ik weet het niet. We pushen met alles wat we hebben, maar we hebben maar een heel klein window waarin de motor zo presteert", vertelde de wereldkampioen van 2021, die vooral hoop putte uit het kleine verschil met de top-drie. "Ik denk dat we een goede keuze hebben gemaakt met de harde voorband en daarop pushte ik absoluut tot de limiet. Na de eerste vliegende ronde stond ik volgens mij al op P8, dus ik moest nog harder pushen en ik verbeterde me. Het was op de limiet, maar belangrijker dan Q2 is dat we minder dan twee tienden achter de nummer drie staan. Dat is positief."

Yamaha blijft tobben met gripproblemen

Helemaal tevreden was Quartararo desondanks niet na afloop van de vrijdagse actie in Le Mans. Hij hoopte voor eigen publiek te kunnen beschikken over de nieuwe achterbrug waarmee hij in Jerez kon testen, maar Yamaha koos ervoor om dat onderdeel thuis te laten en enkele andere nieuwigheden mee te nemen. Ondanks deze nieuwe onderdelen merkte Álex Rins na de vrijdagtrainingen op dat hij een gebrek aan grip had, iets waar Quartararo zich in kon vinden.

"De grip is ons grootste probleem, want vanochtend zagen we op de medium dat het een nachtmerrie was. Niet de motor zelf, maar de banden", legde Quartararo uit. "Zodra we een klein beetje grip hebben, voelt onze motor compleet anders. We moeten begrijpen waarom onze motor totaal verandert als er meer grip is. In het verleden verloor je wel wat snelheid, maar niet zoveel als nu. Dat is het belangrijkste wat we moeten verbeteren, de grip en het laten sturen van de motor."

Ondanks de gripproblemen wist Quartararo dus wel door te dringen tot het tweede deel van de kwalificatie. Kan hij daarin nog een stap zetten en meestrijden voor een plek op de eerste twee startrijen? "Ik weet niet of er nog wat marge is, maar ik ga zaterdag alles geven om in de best mogelijke positie te kwalificeren", aldus de Yamaha-rijder. "We zullen dan natuurlijk heel, heel dicht tegen de limiet aan zitten."