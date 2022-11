Met een temperatuur van bijna 20 graden Celsius waren de omstandigheden op de vrijdagochtend in Valencia prima voor de start van de eerste vrije training van de twintigste en laatste race van het seizoen. Marc Marquez was in ieder geval met het goede been uit bed gestapt. Hij voerde het begin van de sessie aan terwijl de ogen gericht waren op titelkandidaten Francesco Bagnaia en Fabio Quartararo. Laatstgenoemde kampt nog altijd met de gevolgen van de gebroken vinger, die hij twee weken geleden in Maleisië opliep. De coureur moet na het seizoen geopereerd worden, maar stelt er tijdens het rijden geen last van te hebben. Quartararo maakte ook een goede indruk in de eerste run van het weekend. Na negen ronden stond hij met 1.31.541 op de tweede plek, hij was een tiende langzamer dan Marquez die een 1.31.434 klokte als snelste tijd.

Het begin van de tweede run leverde Marquez weinig op. Met de updates op de RC213V ging hij onderuit bij het insturen van de tweede bocht. Het leek veroorzaakt te worden door een gebrek aan temperatuur in de linkerkant van de band en er was geen redden aan voor de Spanjaard. Marquez kreeg de motor buiten het circuit weer aan de praat en kon zijn weg niet veel later vervolgen. Voor Darryn Binder, die dit weekend zijn voorlopig laatste MotoGP-race rijdt, ging het niet veel beter. De Zuid-Afrikaan had aan het begin van de sessie technische problemen met zijn eerste motor en net na de crash van Marquez ging hij onderuit bij het insturen van de eerste bocht. Daardoor stond de RNF Yamaha-rijder met lege handen aan de kant. De gele vlaggen zorgden er bovendien voor dat het enige tijd niet mogelijk was om snellere tijden te rijden.

Met ruim een kwartier te gaan in de sessie waren de gele vlaggen weer opgeborgen en kon Quartararo als eerste aanzetten. Hij verbeterde zich naar 1.31.399 en nam de koppositie over van Marquez. WK-leider Bagnaia had zich tot dat moment eigenlijk niet laten zien. Hij stond enigszins anoniem op de dertiende plaats met een 1.32.039 als snelste tijd. Gezien het verloop van dit seizoen echter geen zorgwekkende situatie, het Ducati-team heeft het hele jaar meer tijd nodig gehad dan andere teams om de basisafstelling van de GP22 te optimaliseren. Zo telde de klok af. Geen van de coureurs stak in de slotfase een zachte band, daar was met de stabiele omstandigheden in Valencia ook helemaal geen reden toe.

Quartararo topte de sessie en zette 23 ronden op de klokken. Zijn veertiende ronde was de snelste met een 1.31.399. Hij was 35 duizendsten sneller dan Marquez, die op de tweede plek eindigde. Met een nieuw RC16-chassis klokte Brad Binder de derde tijd, net voor zijn nieuwe teamgenoot Jack Miller. Alex Rins eindigde op de vijfde plek voor Johann Zarco en Jorge Martin. Miguel Oliveira zette de tweede fabrieksmachine van KTM op de achtste plek voor Alex Espargaro en Joan Mir.

Luca Marini werd elfde voor Raul Fernandez en Franco Morbidelli. Enea Bastianini werd veertiende voor Remy Gardner en Maverick Viñales. Bagnaia bleef steken op de zeventiende plek, hij verbeterde zich in zijn laatste ronde nog wel naar 1.31.999 maar kwam er niet aan te pas. Alex Marquez werd achttiende voor Pol Espargaro en Marco Bezzecchi, Cal Crutchlow, Fabio di Giannantonio, Takaaki Nakagami en Darryn Binder. Die laatste reed slechts negen ronden.

Vrijdagmiddag gaat de tweede vrije training voor de GP van Valencia om 14.10 uur van start.

Uitslag: Eerste vrije training MotoGP Grand Prix van Valencia