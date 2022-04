Het is geen geheim dat Fabio Quartararo volgend seizoen eventueel van team wil wisselen. Yamaha jaagt op contractverlenging, maar de regerend wereldkampioen wil rustig de tijd nemen om hierover na te denken. Quartararo wacht tevens de antwoorden van andere teams af, al liet hij liet onlangs weten niet per se weg te hoeven bij Yamaha. Wel heeft de MotoGP-coureur meermaals aangegeven open te staan voor een nieuw avontuur, geruchten doen de ronde dat ook Honda interesse heeft.

"Ik ga niet zeggen dat er oneindig veel mogelijkheden zijn, maar het is wel zaak om de markt te onderzoeken", vertelde de Fransman tijdens een mediasessie in Parijs. "Ik weet dat mijn manager aan het praten is, maar ik ga pas in gesprek met hem zodra mijn gevoel zegt dat dit het juiste moment is." De Yamaha-coureur heeft geen deadline: "Ik heb ook geen idee wanneer die beslissing gemaakt wordt. Ik weet wel dat ik in goeie handen ben", vervolgde hij. "Ik heb geen idee waar ik heen ga, momenteel houd ik me ook alleen bezig met het nu. Ik weet dat mijn manager zich bezighoudt met de toekomst. Ik richt me op dit seizoen. Dus het precieze moment van een beslissing weet ik niet, maar ik verwacht het ergens voor de zomer te doen."

Na vier jaar bij Yamaha lijkt Quartararo genoeg te hebben van de M1. De evolutie van de machine is in zijn ogen beperkt gebleven. De seizoensstart verliep niet voorspoedig, al was er een lichtpuntje met een tweede plaats in Indonesië. De coureur uit Nice weet nu al dat een specifiek soort circuit het beste past bij de M1 van 2022. "Een aantal jaren geleden werd er gezegd: dit is een Yamaha-baan en dit niet. Dit kwam mede door het superieure chassis. Maar zo'n soort chassis hebben we nu niet meer en ook de krachtbron is er niet beter op geworden. Momenteel kunnen we zeggen dat alleen banen met korte rechte stukken bij de Yamaha-machine passen. We moeten ons echter richten op het scoren van zoveel mogelijk punten en niet constant aan de krachtbron denken."