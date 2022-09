Quartararo verwacht lastige GP Japan, Espargaro gelooft in kansen

Fabio Quartararo heeft het vaak moeilijk in natte omstandigheden op de M1. De Fransman kwam afgelopen maart echter sterk voor de dag tijdens de door regen geteisterde Grand Prix van Indonesië. Daarin werd hij tweede. Zaterdag was een dergelijke klassering niet binnen handbereik. Quartararo werd 's ochtends slechts tiende in de natte tweede vrije training op Motegi. 's Middags kwam hij in de kwalificatie niet verder dan P9. Zijn achterstand op de pole-positiontijd van Marc Marquez bedroeg 1.1 seconde. In de kwalificatie lukte het de Fransman bovendien niet om de tijd van zijn eerste vliegende ronde, een 1.56.326, te verbeteren.

"Ik had veel beter verwacht", zei Quartararo na afloop. "Ik begrijp nog steeds niet hoe het mogelijk is om naar Q2 te gaan, in de eerste ronde een 1.56.3 te rijden en dat je de hele kwalificatie die tijd niet weet te verbeteren. Ik heb het gevoel dat wanneer we de data gaan controleren er verschillen zijn. Ik ben een beetje de weg kwijt op dit circuit met een nat wegdek." Het gevoel met de motor is goed, voegt Quartataro eraan toe. "Maar hoe kom je tot een goede rondetijd? Ik zat één seconde van de pole. Dat is veel. Hoewel, vergeleken met vroeger is het niet eens zo slecht. Maar het is moeilijk te begrijpen."

Quartararo start bij de Grand Prix van Japan tussen zijn belangrijkste kampioenschapsrivalen, met Francesco Bagnaia op P12 en Aleix Espargaro op de zesde plaats. De race zal naar verwachting onder droge omstandigheden wordt verreden. Quartararo vreest dat de inhaalmogelijkheden met de Yamaha beperkter zullen zijn ten opzichte van de Ducati en de Aprilia. "Het enige probleem zijn de mogelijkheden die zij in vergelijking met ons hebben om in te halen. Ik maak me daar meer zorgen over, en waar ik kan inhalen; want elke rem[zone] is na een recht stuk. Dit wordt mijn grootste probleem in de race. Maar ik voel me klaar en denk dat we iets kunnen uitrichten. Momenteel is alleen bocht 7 [een plek waar ik kan inhalen]. Dat is niet echt een plaats om iemand te pakken. Maar als ik wil inhalen, is het de enige plek waar ik dat kan doen."

Espargaro "wil winnen", moet "hersens gebruiken"

Aleix Espargaro had het een groot deel van de tweede vrije training moeilijk, maar slaagde er desondanks toch in om met zijn Aprilia in de kwalificatie de zesde tijd te klokken, op een halve seconde van Marquez. De Spanjaard, zeventien punten achter op Quartararo in het WK en zeven op Bagnaia - vindt het lastig om voorspellingen te doen voor de race. Aprilia moest tijdens de droge eerste training op vrijdag veel werk verzetten om zijn motor competitief te maken. Toch zit het meevechten voor de overwinning erin, volgens Espargaro.

"Het is moeilijk te zeggen", aldus de WK-derde. "Ik weet oprecht niet wat ik moet verwachten. Gisteren was de motor niet competitief. Ik veranderde de versnellingen in vijf bochten, we veranderden de versnellingsbak [om] meer dan 20 km/u te vinden, we veranderden de balans, de elektronica. Zo waren we vrijdag snel. Dus ik denk dat morgen een goede dag voor ons kan worden. Je moet je hersenen gebruiken. Ik wil morgen winnen. Ik denk dat ik een goede kans maak. Ik ben snel, de motor werkt vrij goed en de grid is een beetje vreemd."