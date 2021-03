Quartararo zoekt naar verklaring voor 'extreme' bandenslijtage

Quartararo zat in de openingsfase van de Qatar GP voor racewinnaar Maverick Viñales, maar kwam er niet aan te pas in de strijd om het podium. Een flinke ‘drop’ in de band zorgde ervoor dat Quartararo niet verder kwam dan de vijfde plaats. Opvallend, omdat hij nog niet eerder zoiets had meegemaakt op de nieuwe Yamaha. “Ik was aan het begin zo sterk en zodra ik Jack [Miller] te pakken had kon ik heel snel naar Johann [Zarco] rijden”, verklaarde Quartararo. “Maar ik voelde dat de achterband slechter werd en dat had ik tijdens de test nog niet op die manier gevoel. Ook in de trainingen was het niet zo erg. In de race was het een ramp, heel extreem. Toen Maverick me inhaalde was hij gewoon een klasse apart. Ik kon er niets tegen beginnen.”

Quartararo beleefde vorig jaar een moeizaam seizoen, ondanks drie overwinningen. Die problemen hielpen hem op zondag om nog een vijfde plaats uit het vuur te slepen. “Ik reed op een andere manier en kon Rins en Miller zodoende nog pakken. Ik gebruikte mijn ervaring van vorig jaar. Een vijfde plaats is best aardig op een dag dat het helemaal niet goed loopt. Dat moeten we kunnen. Een lastig dagje, maar ik denk dat dit resultaat aan het eind van het jaar wel kan helpen.”

‘Data van Viñales goed bekijken’

Het is voor Quartararo een raadsel waarom zijn band zo vroeg de geest gaf, eens te meer omdat hij niet het gevoel had dat hij veel vroeg van de band. De 21-jarige Fransman doet daarom een beroep op de data van zijn teamgenoot, die de wedstrijd in Qatar glansrijk won. “Ik heb heel vloeiend gereden, ook toen ik Jack inhaalde”, voegde hij toe. “Ik vroeg niets van de band, het ging geweldig. De bochtensnelheid was goed en ineens was het klaar. Dat begrijp ik niet. Toen Maverick me inhaalde zag ik waar ik problemen had, maar het viel ook op dat hij meer aan het pushen was. Ik dacht dat hij later nog last zou krijgen met de band, maar dat viel ook mee.”

Quartararo zei eerder al dat hij ‘op een andere manier’ reed om alsnog snel te zijn. Desgevraagd legde hij uit hoe: “Gelukkig was het gevoel met de voorband heel goed waardoor ik m’n rondjes meer op die manier reed. Het gaat vooral om de fysieke krachten denk ik, de motor heeft nog nooit zo erg geschud. De grip was niet best, de motor heel agressief en er was veel vibratie. Dat is vreemd en ik ben benieuwd hoe Maverick de eerste rondjes overleefd heeft. Voor mijn gevoel ging het heel goed.”

Valentino Rossi maakte zondag na de race duidelijk hetzelfde probleem te hebben als Quartararo. Dit weekend mogen de mannen tijdens de GP van Doha op herhaling.