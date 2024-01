Quartararo ziet verandering bij Yamaha: "Worden steeds meer Europeaans"

Na de wereldtitel in 2021 en de tweede plaats in 2022 kende Fabio Quartararo een moeizaam seizoen 2023, waarin hij geen enkele race won en slechts drie keer op het podium eindigde. Dat was vooral te wijten aan de motorfiets van Yamaha, die niet kon tippen aan de prototypes van Ducati, Aprilia en KTM. De Fransman liet zich regelmatig kritisch uit over de motor die tot zijn beschikking werd gesteld, maar ook over het gebrek aan ontwikkelingen dat zijn werkgever meebracht naar de circuits. Het leidde er zelfs toe dat Quartararo niet uitsluit dat hij na 2024 vertrekt bij Yamaha als de fabrikant niet snel iets doet aan de ontstane situatie.

Na de MotoGP-test in Valencia merkte Quartararo op dat Yamaha nog steeds een achterstand heeft op de andere fabrikanten. Toch zag hij tegelijkertijd ook een positieve ontwikkeling. "Ze hebben hun mentaliteit veranderd. We komen steeds dichter in de buurt van 'Europeaans' en dat is wat we echt willen, want we willen alles sneller ontwikkelen", vertelde Quartararo, waarmee hij doelde op de manier waarop Europese fabrikanten als Ducati en KTM hun ontwikkeling aanvliegen. "Het belangrijkere moment volgt tussen februari en juli. Deze maanden zijn heel belangrijk voor het verbeteren van de motor, waarbij we soms heel snel updates moeten brengen. Dit is ook een doorslaggevend moment om de mentaliteit te kunnen zien."

Ondanks deze veelbelovende tekenen besefte Quartararo terdege dat een nieuwe wereldtitel in 2024 eigenlijk niet tot de mogelijkheden behoort, zeker gezien de achterstand die Yamaha in 2023 had. "De mindset binnen Yamaha verandert enorm, ik vind dat ze op een veel betere manier werken. Ik weet niet hoe lang het gaat duren voordat de Yamaha werkt, maar ik ben heel blij om te zien hoe hard ze werken en hopelijk kunnen we volgend jaar al... Ik verwacht volgend jaar niet voor het kampioenschap te vechten", aldus de rijder uit Nice. "Natuurlijk is dit mijn voornaamste doel, maar we moeten objectief blijven. Vanaf onze huidige positie kun je niet meteen om het wereldkampioenschap strijden, maar ik denk dat we veel dichterbij kunnen zitten. Laten we zien hoe hard ze werken voor volgend jaar, daarna zullen we zien wat we doen in 2025."