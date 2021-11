Quartararo “maakte veel fouten” voor valpartij tijdens GP Algarve

Nadat hij tijdens de vorige Grand Prix op Misano voor het eerst de wereldtitel in de MotoGP in de wacht sleepte, keek Fabio Quartararo er naar uit om in Portimao bevrijd van de druk te kunnen racen. Veel leverde dat niet op: in de kwalificatie moest de fabriekscoureur van Yamaha genoegen nemen met de zevende tijd en daarna volgde ook een ietwat moeizame race. Quartararo reed lang op de zesde plek en wist zich niet langs Jorge Martin te knokken, vooral doordat de topsnelheid van de Pramac Ducati superieur was. In ronde 21 ging de Fransman vervolgens onderuit, waarmee hij zijn eerste uitvalbeurt van 2021 noteerde.

“Ik herinner me dat [Francesco] Bagnaia [in april] vanaf P11 startte en dat inhalen geen probleem was”, zei Quartararo na de race. “Maar vandaag reed ik vijftien ronden achter Martin en ook als hij één seconde langzamer was, kon ik hem niet passeren. De grip was in mijn ogen veel beter. Het is beter als we voor de Moto2 rijden, maar eerlijk gezegd weten we dat we met onze snelheid te ver achter liggen als we de boot missen in de kwalificatie. Ik pushte op de limiet en ik maakte veel fouten. Bij de crash remde ik veel te laat en probeerde ik toch in te sturen. Ik weet dus waarom ik crashte, maar het is echt zonde dat we het zo moeilijk hebben omdat de motor zo goed te rijden is. Maar met deze snelheden kan je geen fouten maken. Met een goede kwalificatie had ik zeker voor de zege kunnen strijden, maar je kan de zege en het podium op je buik schrijven als je de boot mist in de kwalificatie.”

Inhalen "nachtmerrie" met topsnelheid Yamaha

Quartararo is niet de eerste kampioen die een moeizame eerste race heeft na het veiligstellen van de titel. Joan Mir crashte vorig jaar tijdens de Portugese GP na het behalen van de wereldtitel, terwijl Marc Marquez een week na zijn titel uitviel tijdens de Australische GP van 2018. Toch stelt Quartararo dat hij op Portimao geen andere druk voelde dan eerder dit jaar, toen de titel nog wel op het spel stond. “Eerlijk gezegd niet, want vanochtend was mijn snelheid goed. Met uitzondering van zaterdagmiddag was mijn snelheid het hele weekend goed.”

“Het is dan gewoon jammer om het verschil te voelen en toen ik crashte, dacht ik eerlijk gezegd ‘laten we kijken wat er gebeurt’. Ik zat op de limiet en kon de bocht niet halen, maar ik wist dat ik ingehaald zou worden als ik wachtte. Daarom probeerde ik het gewoon”, vervolgde Quartararo. “Dat werkte dus niet. Ik zie duidelijk zwakke plekken van onze motor die anderen niet hebben, maar ik zie ook duidelijk positieve dingen die andere weer niet hebben. Maar zelfs als dat ten koste gaat van iets anders, moeten we winst boeken qua topsnelheid. Het is een nachtmerrie, we kunnen gewoon niet inhalen.”