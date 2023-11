Quartararo na Valencia-test: "Staan nog steeds te ver van de rest"

Dinsdag kregen de MotoGP-coureurs hun eerste echte kans om de motoren voor het seizoen 2024 te testen. Maverick Viñales sloot deze test als snelste af terwijl Fabio Quartararo met zijn Yamaha slechts twaalfde werd, op ruim zeven tienden van een seconde van de Aprilia-coureur. Daar moet dan wel de kanttekening geplaatst worden dat hij geen echt snelle run deed, waar enkele concurrenten dat wel deden. Door de onlangs aangekondigde concessieregels krijgt Quartararo drie extra testdagen in de winter. Yamaha mag ook tijdens het seizoen testen en is vrij om de motor te ontwikkelen.

Ondanks al die concessies, die flink in het voordeel van de Japanse fabrikant moeten werken, is de Fransman niet te spreken over het gebrek aan vooruitgang voor 2024. "Ik bedoel, ik had natuurlijk meer verwacht...", antwoordt Quartararo op een vraag van Motorsport.com. "Het was niet dat er grote verwachtingen waren voor deze test. Maar je probeert altijd vooruit te kijken en voor mij was er iets van een vooruitgang. Maar de realiteit is dat we er nog net zo ver vandaan staan als voorheen. Het is waar dat ik wil racen en vechten om zeges. Als ik extra tests moet afwerken om echt te kunnen presteren, wil ik dat graag doen. Maar we moeten hard werken en met een echt idee komen van wat we nodig hebben om terug te keren."

Quartararo durft echter nog niet te zeggen of die extra testmogelijkheden genoeg zullen zijn. "Ik weet het niet. Maar voor mij is het echt belangrijk om het gat naar hen te dichten. Ik bedoel, het gat is vandaag de dag nog steeds te groot. Natuurlijk gingen we vandaag niet voor die ene [snelle] ronde, maar we zijn nog erg ver verwijderd van waar we willen staan. Ik denk en ik hoop dat deze drie extra dagen in Maleisië ons meer in de buurt brengen in Qatar."

Andere mentaliteit

Een van de probleempunten die de kampioen van 2021 dit jaar regelmatig aankaartte, was het gebrek aan vermogen. Hij voelde wel een stapje vooruit in Valencia, maar dat was dus nog niet groot genoeg om hem het vertrouwen te geven dat zij competitiever zullen zijn in 2024. "Met de nieuwe motor hadden we veel taken, met name aan de aerokant", legt hij uit. "Ik denk dat we op dat gebied een stap hebben gezet, dat is positief. Het heeft de balans van de motor wel een klein beetje veranderd. We hadden niet genoeg tijd [om eraan te werken] omdat we een uur later begonnen. We moeten de instellingen van de motor aanpassen. We hebben een nieuw chassis getest, maar het was niet geweldig. De motor was erg vergelijkbaar. Een klein beetje beter, maar niet meer dan dat."

Voor het seizoen 2024 werkt Yamaha samen met oud-Formule 1-motorchef Luca Marmorini. Dit moet het Japanse team een boost geven voor 2024, maar moet het team ook voorzien van een meer Europese mentaliteit als tegenwicht van de Japanse mentaliteit. "Het heeft hun mentaliteit veranderd", stelt Quartararo. "We zitten steeds meer in de buurt van een Europese [mentaliteit]. Dat is wat we willen: dat alles sneller [ontwikkeld] wordt." Voor Quartararo ligt de focus echter op de periode februari tot en met juli. "Dat is het belangrijkere moment. Deze maanden zullen echt belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de motor, het supersnel brengen van updates. En dit zal het belangrijkste moment zijn om hun mentaliteit te zien."