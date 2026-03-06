Overslaan naar hoofdinhoud

MotoGP

Quartararo: Upgrade voor V4-motorblok Yamaha op zijn vroegst in Frankrijk

De rijders van Yamaha hoeven in de komende MotoGP-races niet te rekenen op een nieuw motorblok. Fabio Quartararo stelt dat een nieuwe versie van de V4 op zijn vroegst in Frankrijk komt.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

In de Grand Prix van Thailand raceten de Yamaha-rijders voor het eerst met de nieuwe YZR-M1, die dit jaar van een V4-motorblok is voorzien. De vier rijders van de Japanse fabrikant reden rond in de achterhoede, mede door een gebrek aan topsnelheid. Zo kwam Fabio Quartararo gedurende het weekend bijna zeven kilometer per uur tekort op de snelste motoren, terwijl zijn merkgenoten nog meer topsnelheid misten.

Meer over Yamaha:

Al sinds de wintertests gaan er geruchten rond dat Yamaha dit gebrek aan topsnelheid wil oplossen door vroeg in het seizoen een nieuwe specificatie van het motorblok te introduceren. Een duidelijke tijdlijn werd tot dusver nog niet geschetst. De reden daarvoor is hoogstwaarschijnlijk omdat een upgrade uitblijft totdat de MotoGP is neergestreken in Europa, stelt Quartararo.

"Ik weet niet wanneer het gaat gebeuren, maar ik weet in ieder geval dat we tot Le Mans geen nieuw motorblok krijgen", vertelde de wereldkampioen van 2021. "Of het daar gebeurt, weet ik niet zeker, maar het staat vast dat we in Brazilië, de Verenigde Staten en Qatar geen nieuw motorblok hebben."

Voor Quartararo en merkgenoten Álex Rins, Jack Miller en Toprak Razgatlioglu zijn de vooruitzichten voor de komende races dus weinig rooskleurig. Het V4-motorblok is namelijk de zichtbaarste zwakte van de YZR-M1, al komt de motorfiets ook op andere gebieden tekort ten opzichte van de concurrentie. Er moet dus veel progressie geboekt worden om de achterstand goed te maken.

De Yamaha's bungelden in Thailand onderaan op de ranglijst met topsnelheden.

De Yamaha's bungelden in Thailand onderaan op de ranglijst met topsnelheden.

Foto door: Steve Wobser / Getty Images

Wanneer de rijders op nieuw materiaal kunnen rekenen, wilde Yamaha-teambaas Paolo Pavesio niet zeggen. Wel zag hij nog voldoende ruimte om meer uit het huidige pakket te halen. "Het is terecht dat we worden beoordeeld op de tijd en op het resultaat op de baan. Maar de motor is sinds de eerste wildcard van vorig jaar in Misano enorm veranderd. Ik denk dat we inmiddels al bij frame nummer drie zitten en bij swingarm nummer drie", benadrukte Pavesio.

"We zijn nog bezig dit materiaal te begrijpen. Soms gaat het er niet om dat je volledig nieuw materiaal introduceert. Wat ik bedoel is dat we nog steeds op zoek zijn naar het basispakket, en zodra we dat hebben, kunnen we op een meer consistente manier gaan werken. De motor is een iets ander verhaal, omdat je die op een testbank kunt meten. We weten dat we nog vermogen moeten vinden en we hebben daar een plan voor."

"Als je naar de topsnelheid kijkt, hoop ik dat je in de komende races zult zien dat we het juiste compromis vinden tussen prestaties en betrouwbaarheid. Dat is het lastige deel. Maar opnieuw: dat geldt voor iedereen. Ik zeg niet dat het specifiek voor ons moeilijk is. De extra uitdaging voor ons is dat dit een volledig nieuwe motorconfiguratie is die we nog aan het leren zijn."

Meer MotoGP-nieuws:

