Quartararo tekent nieuw tweejarig contract bij MotoGP-team Yamaha

“Tot ons grote genoegen kan de Yamaha Motor Corporation bekendmaken dat Fabio Quartararo de komende twee seizoenen actief is als fabrieksrijder van Yamaha”, leest het statement van Yamaha. Quartararo sleepte vorig seizoen de eerste wereldtitel van Yamaha sinds 2016 in de wacht. Dit seizoen is hij de eenzame leider van het merk in de MotoGP. Hij is WK-leider na acht wedstrijden en heeft een totaal van 122 punten verzameld. De andere drie MotoGP-rijders van Yamaha hebben in datzelfde aantal races slechts 33 punten gehaald.

Het was voor Yamaha dan ook een no-brainer om Quartararo binnenboord te houden, al werd er over en weer met scherp geschoten. Quartararo was niet tevreden met de technische vooruitgang van de Yamaha en was sceptisch over de ontwikkelingen waar Yamaha dit seizoen mee kwam. Die factoren deden hem onder meer besluiten om zijn toekomst bij Yamaha te overwegen. Nu is hij toch tot de conclusie gekomen dat hij twee jaar langer bij het team wil blijven.

“Het was in het verleden een makkelijke beslissing om met Yamaha naar de MotoGP te promoveren en later naar het fabrieksteam”, zegt Quartararo. “Yamaha heeft altijd in mij geloofd en dat is iets waar ik veel waarde aan hecht. Dat gezegd hebbende was deze beslissing een moeilijke, ik sta op een belangrijk punt in mijn carrière en heb de tijd genomen om zeker te weten dat ik de juiste beslissing zou nemen. Ik geloof in het MotoGP-project van Yamaha en ik voel dat het team gemotiveerd is. Nu we zeker weten dat we de komende jaren doorgaan, kan de focus volledig op dit seizoen.”

Met de bevestiging dat Quartararo bij Yamaha blijft is een van de belangrijkste puzzelstukken op de rijdersmarkt op zijn plek gevallen. Yamaha heeft het rijderspaar voor 2023 compleet. Franco Morbidelli heeft een doorlopend contract. De prestaties van de Italiaan zijn echter ondermaats waardoor zijn plek alsnog onder druk is komen te staan.