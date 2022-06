Fabio Quartararo dacht zondag in de vijfde ronde van de TT zijn titelrivaal Aleix Espargaro aan te vallen in de Strubben, maar remde te hard en verloor grip aan de voorkant. Het was een zeldzame fout van de coureur die dit seizoen tot nu toe in alle races punten scoorde op zondag. Quartararo noemde het later een beginnersfout. De machine raakte bij het voorval niet te zwaar beschadigd en Quartararo kon zijn races voortzetten. Hij miste wel de fairing aan de linkerkant van de machine, dat maakte de M1 moeilijk te besturen. Na het enkele ronden geprobeerd te hebben, wilde Quartararo de pijp aan Maarten geven.

Aan het eind van de negende ronde kwam Quartararo binnen, maar na een kort gesprek met crew-chief Diego Gubelini werd de machine weer gestart en ging de Fransman weer naar buiten. “Ik weet het niet”, reageert de Fransman op de vraag waarom hij weer op de baan kwam. “Ik lag een ronde achter op iedereen, de regen zat eraan te komen en het team vertelde me dat ik moest gaan. Zodra ik op de baan was, wilde ik weer pushen maar er was iets mis met de motor. Ik wilde weer binnenkomen, maar er was iets mis. Het was niet mijn beslissing, als ik binnenkom dan wil ik stoppen. Maar dat is een andere discussie.”

Twee crashes in 2022, nu twee in tien ronden

Naast de afgebroken fairing was er ook iets mis met de traction control, zo bleek toen Quartararo in de dertiende ronde weer ten val kwam. “Ze onderzoeken nu wat er misging bij de tweede crash, maar ik denk dat het een sensor van de traction control was. Die was beschadigd. Ik denk dat het daaraan ligt. Ik kon het in eerste instantie nog redden, maar na die kleine beweging vloog ik er weer af. Het was al op het rechte stuk.” Quartararo hinkte weg na de tweede valpartij en had pijn. "Het is mijn fout, ik had het veel beter kunnen doen dan twee crashes. We zijn dit seizoen pas twee keer gecrasht en nu twee keer in tien ronden. Het is vrij beroerd."

Quartararo gaat de zomerstop in met een nulscore en een kleinere voorsprong dan hij zich bij aankomst op het TT Circuit voorgesteld had. “Ik denk dat ik me nog twee dagen voor m’n kop zal slaan, maar daarna kan ik ook terugkijken op een hele goede eerste seizoenshelft. Dit was gewoon een domme fout”, zucht Quartararo.

De regerend wereldkampioen kreeg een long lap-penalty na het voorval. Die moet hij inlossen op Silverstone, maar de Fransman is het er niet mee eens.