Quartararo triomfeert op dominante wijze in 90ste TT van Assen

Twee jaar na de laatste Grand Prix op het TT Circuit konden 11.500 mensen zondag op de tribunes getuige zijn van de 90ste editie van de TT van Assen. Maverick Viñales stond na een rumoerig weekend in de belangstelling vanwege geruchten over een mogelijk vroegtijdig vertrek bij Yamaha. Op de baan ging het goed voor Viñales, hij mocht van pole starten. Naast hem stonden Fabio Quartararo en Francesco Bagnaia op de eerste startrij voor de race over 26 ronden.

De leiding in de wedstrijd kon Viñales niet lang vasthouden. Hij werd in de eerste meters verschalkt door teamgenoot Quartararo. De beide coureurs kwamen in contact waardoor Viñales eieren voor zijn geld koos. Viñales zakte terug naar de vierde plaats terwijl Quartararo aan de leiding lag. Ook dat duurde niet lang. De Fransman kreeg gezelschap van Francesco Bagnaia, de man met een heuse tattoo van het TT Circuit op zijn arm.

Nieuw TT-succes van Valentino Rossi was al snel uitgesloten. De Italiaan verloor veel plekken aan het begin van de race en kwam door op de negentiende plaats. Marc Marquez had op zijn beurt wel een goede start gemaakt, hij lag na een paar ronden al op de tiende plaats. Iets verder naar voren werd Alex Rins buiten de baan geduwd door een inhaalactie van Johann Zarco. Rins moest actie ondernemen om niet te crashen en viel daardoor helemaal terug naar de laatste stek. De wedstrijdleiding deed kortstondig onderzoek, maar er werden geen straffen uitgedeeld.

Quartararo slaat gat in de snelle sectie

Vooraan was het duel tussen Quartararo en Bagnaia in volle gang. De Yamaha-coureur had overduidelijk voordeel in de derde en vierde sector van het circuit, de achilleshiel van de Ducati GP21. Op het rechte stuk kon Bagnaia echter weer counteren. Takaaki Nakagami lag na een goede start op de derde plaats voor Viñales en Zarco. Zij keken de kat uit de boom aan het begin van de race. Wereldkampioen Joan Mir won ook wat plekken, hij lag zesde.

Quartararo wilde wel aan kop gaan in de race, maar Bagnaia weerhield hem daarvan door op het rechte stuk steeds goed te verdedigen. Pas toen de Fransman in Meeuwenmeer toesloeg, kon hij een kloofje slaan naar Bagnaia. Hij wist vanaf dat moment zijn voorsprong op Bagnaia uit te bouwen. Terwijl dat gebeurde was de race voor Valentino Rossi definitief voorbij. De Italiaan crashte bij het insturen van bocht 7 en zijn Yamaha M1 raakte daarbij zwaar beschadigd. Voor de ereburger van Assen zat de race er al vroeg op.

Niemand had een antwoord op het tempo van Quartararo, die binnen drie ronden een voorsprong van twee seconden opbouwde. Bagnaia viel terug in de schoot van de achtervolgers met Nakagami, Viñales, Zarco, Mir en Oliveira. Jack Miller en Aleix Espargaro konden dat groepje net niet volgen.

Strijd om de tweede plaats

Quartararo was uit het zicht verdwenen, maar de strijd om de tweede plaats was heviger dan ooit. Bagnaia had al een waarschuwing voor de track limits, hij kreeg in de veertiende ronde een long lap-penalty voor zijn vijfde overtreding. Toen de Italiaan die long lap pakte in Ossebroeken, was Nakagami zijn derde plek al kwijt aan Viñales. De Japanner moest wat posities prijsgeven. Viñales lag daardoor ineens op de tweede plaats terwijl Zarco opstoomde naar de derde plaats.

Dat was het nog niet voor Nakagami, hij schoot van de baan in bocht 1-2 en verloor daardoor nog meer plekken. Zo was een veelbelovend resultaat van de coureur verkeken. Jack Miller ging op datzelfde moment ook in de fout. Bij het uitkomen van de Strubben ging Miller onderuit. Zo werd het ineens een tegenvaller voor Ducati, dat haar beide coureurs veel terrein zag verliezen. Viñales en Zarco lagen na alle commotie op de tweede en derde plaats.

Quartararo lag eenzaam aan kop, hij kon zijn voorsprong met nog negen ronden te gaan al controleren. Viñales was aan het pushen en poetste binnen enkele ronden een seconde van zijn achterstand weg. Quartararo probeerde het tempo van zijn naaste achtervolger te spiegelen. Zarco kon het tempo van de Yamaha-mannen niet volgen, Mir profiteerde door Zarco in de Strubben te pakken.

De verschillen tussen de eerste drie rijders waren op dat moment dusdanig gegroeid dat er wat betreft de eerste twee posities niet veel spanning meer was in de laatste ronden. Mir kon Zarco niet van zich afschudden, maar de Pramac Ducati-man had ook geen echte kans om de aanval in te zetten. Toen Mir met drie ronden te gaan een snelle ronde produceerde, had hij wel degelijk een aardige kloof geslagen met Zarco.

Quartararo’s voorsprong kwam niet meer in gevaar, hij pakte zijn vierde overwinning van het seizoen en vergrootte zijn voorsprong in het MotoGP-klassement. Viñales werd na een rumoerig weekend tweede voor Mir, die voor het eerst sinds de GP van Italië weer een podium pakte. Johann Zarco moest genoegen nemen met de vierde plaats voor Miguel Oliveira, die geen vierde podium op rij pakte. Francesco Bagnaia eindigde na zijn straf op de zesde plaats voor Marc Marquez. De Honda-coureur wist Aleix Espargaro in de slotfase achter zich te houden. Takaaki Nakagami zakte terug naar de negende plaats met Pol Espargaro op P10.

De MotoGP gaat de komende weken genieten van een welverdiende zomerstop. Over vijf weken gaat het circus verder met een double-header op de Red Bull Ring.

Uitslag 90ste MotoGP TT van Assen